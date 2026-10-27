愈愛請客反而愈有錢？命理師曝2個「招財小動作」　網民讚：好準

經常請客、願意替別人花錢，真的能讓財運變好？台灣命理專家王老師近日在Instagram發布影片，分享一項關於金錢與幸福感的研究，指出將錢花在別人身上，不見得是吃虧，反而可能讓人獲得更多快樂，並建立富足的心理狀態。



王老師在影片中提到，一項研究曾將參與者分成兩組，一組將金錢用於自身消費，另一組則用來替別人購買東西，結果發現，將錢花在他人身上的受試者，當天感受到的幸福感更高。他認為，付出不一定需要花費大筆金錢，像是請朋友喝飲料、隨手捐出零錢等小舉動，都可能帶來正向情緒，讓人從分享的過程中獲得滿足感。

命理師揭秘「喜歡付出」的人為何容易成功：

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除了心理層面的影響，王老師也從命理角度提出看法，一個人如何看待金錢，可能影響自身的行為與人際互動。若總是擔心金錢不夠用，容易陷入匱乏的思維；相較之下，願意在能力範圍內分享資源的人，可能更容易展現從容與自信，進而建立良好的人際關係。他認為，這種「不缺乏」的心態，有機會為自己創造更多貴人緣及發展機會。

影片曝光後，部分網友對王老師的說法表示認同，有人留言「好準喔」，也有人留下愛心表達支持。另有網友將影片分享給親友，提醒身邊的人「要記得喔」，顯示樂於付出、分享金錢可能帶來正向感受的觀點，獲得部分觀眾認同。

不過，另一派則提出不同經驗，其中一名網友直言「我不相信，我之前也是常請客、常借朋友們錢，但從我拒絕無效的社交之後，資產增加的速度才開始加快」，相關留言獲得不少認同。也有人表示「準不準我不知道，至少在我身上不準」，質疑經常替別人付錢是否真的能增加財富，認為若沒有妥善控制支出，反而可能影響存款累積。

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此外，也有網友從家庭開銷的角度提出疑問，有人好奇：

「老師，但錢都花在家人身上，這算不算一種八字的劫財」

「我花在老婆跟女兒身上，我的錢呢」



反映出不少人對家庭支出與財富累積之間的疑惑。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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