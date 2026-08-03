2026下半年好運在哪？選1字看你在職場、財運、人際哪方面有提升

2026下半年，你的人生將迎來什麼值得期待的亮點呢？



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選1個字看下半年好運在哪（01製圖；《秒殺愛情》劇照）

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答案解析：

【選1個字看下半年好運在哪】答案解析（01製圖；《秒殺愛情》劇照）

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【羽】

選擇「羽」的你，下半年最大的亮點在於輕盈自在！過去讓你感到沉重的壓力將逐漸消散，你會找到平衡的生活節奏，工作與休閒都能兼顧，更能充分展現個人魅力。心境更加自由，能夠勇於嘗試新事物，創意和靈感將源源不絕，讓你在職場和生活中都更受歡迎。

【泉】

選擇「泉」的你，下半年財運如泉水般源源不絕！你的財務規劃能力將大幅提升，適合投資理財、發展副業，甚至有機會獲得額外的獎金或意外財富。身邊也將出現不少提升財運的貴人，提醒你把握機會，持續保持積極的心態，財富會持續流入，生活更加豐富。

【舟】

選擇「舟」的你，下半年最值得期待的是人際與合作方面的突破。你的溝通協調能力將達到巔峰，適合與他人合作、團隊作業或參與新項目。這段期間內容易得到貴人的賞識和幫助，重要的人脈和合作機會將陸續出現，讓你更有效率地達成目標，前途更為順暢。

【麥】

選擇「麥」的你，下半年將迎來豐厚的成果！你之前默默耕耘、辛苦經營的事務，終於進入豐收期。無論是在職場、學習還是個人規劃上，都能明顯感受到回報，過去付出的努力被認可、獎勵也隨之而來。這段時間最適合檢視並慶祝成果，享受豐收的喜悅。

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