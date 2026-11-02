抵澳洲4個月華人外賣員深夜遇刀匪　狂奔百米自救：害怕他會殺我

澳洲日前發生1宗持刀行劫案。1名抵達悉尼僅4個月的華人，深夜在市區住宅大廈外完成送外賣工作後，突遭1名身穿連帽衫的持刀男打劫。對方手持約20厘米長的利刀，又用鐳射筆直射事主臉部索款。事主為求保命，被迫棄車狂奔100米並高聲呼救，最終成功脫險。事主事後表示：「真不知道是我太倒霉了，還是悉尼的治安這麼差？」



抵達悉尼僅4個月的華人，深夜在市區住宅大廈外完成送外賣工作後，突遭1名身穿連帽衫的持刀男打劫。（AI生成圖片）

深夜送單遇伏 私家車斜停身邊

據《今日悉尼》報道，事發於9月1日晚上11時許，事主王先生抵達悉尼生活僅4個月，平時主要以電動單車送外賣維生，當晚他在齊本德爾（Chippendale）區中央公園大道（Central Park Avenue）的1幢大廈完成最後1單外賣，豈料坐上電動單車查看手機之際，1輛銀色私家車突然駛近，然後打斜在電動單車旁停下。

王先生坐上電動單車查看手機之際，1輛銀色私家車突然駛近，然後打斜在電動單車旁停下。（AI生成圖片）

王先生憶述，私家車司機身穿連帽衫，把帽子翻到頭上遮擋容貌，目測是年約40歲的當地男子。對方突然下車，手持1把約20厘米長的利刀，一邊逼近一邊朝他喊：「Money！Money！」之後更拿出鐳射筆照射他的面部。王先生坦言：

我當時特別害怕他會殺我，就在想要車還是要命？我最後還是要命吧。 王先生

王先生決定放棄電動車，立即轉身逃跑，沿途不斷大聲呼救，呼救聲引起附近途人注意，劫匪見狀未有繼續追趕，停在原地。

他隨即放棄電動車當場逃跑，沿途不斷大聲呼救，呼救聲引起附近途人注意，劫匪見狀未有繼續追趕，停在原地。（AI生成圖片）

棄車狂奔百米 高呼「Help」自救

王先生跑開約100米後，在安全距離外的街角停下暗中觀察，直到確認該名刀匪駕車駛離、周圍環境安全後，他才敢折返取回電動單車並迅速離開現場。

王先生事後直言：「長這麼大第1次遇到這種事」，並感到疑惑：

真不知道是我太倒霉了，還是悉尼的治安這麼差？ 王先生

他希望公開遭遇，提醒一眾夜間工作的外賣速遞員及海外華人提高戒備，切勿在夜間街頭長時間低頭看手機，並時刻警惕身旁可疑的人士及車輛。

（《今日悉尼》）