連環車禍！悉尼68歲華人婦疑誤將油門當煞車　連撞2車再衝中餐館

悉尼華人區Hurstville發生1宗驚險連環車禍！1名68歲華人老婦駕駛私家車時，先是在馬路上撞了1輛貨車的車尾，疑似受到驚嚇後，誤將油門當煞車，在右轉過程中又撞到1輛停在路邊的白色福士（Volkswagen）Polo私家車，隨後車輛偏離方向，失控撞向中餐館門口。



有目擊者表示「撞擊聲真的特別大，整個街區都震了一下」，而肇事老婦被嚇到全身發抖無法自行下車。萬幸此次事故未造成人員傷亡，中餐館門面結構亦未受損，中餐館店長事後表示，「真是菩薩保佑！如果方向再歪一點，或是速度再快一點，後果根本不敢想像」。



1名68歲華人老婦駕駛私家車時，疑誤將油門當煞車，連撞2車再衝撞中餐館。（AI生成圖片）

68歲華人老婦連環車禍撞中餐館

據《今日澳洲》報道，事發於6月23日下午3時許，悉尼華人區Hurstville中餐館「牛旺旺」的職員在午餐打烊後，正圍在一起聚餐，此時門外突然發出「砰」一聲巨響，1輛銀色豐田（Toyota Avalon）私家車已直接衝撞至店門口，並卡在中餐館門角位置，將大門完全堵死。

中餐館黃姓店長表示「那個聲音太大了，我們都驚呆了」、「還沒反應過來，就發現1輛銀色豐田車斜停在店面門口了」。

老婦先是在馬路上撞了1輛貨車車尾，疑似受到驚嚇後，誤將油門當煞車，在右轉過程中又撞到1輛停在路邊的白色福士（Volkswagen）Polo私家車，隨後車輛偏離方向，失控撞向中餐館門口。（AI生成圖片）

目擊者：我就在旁邊 真的嚇死人了

據悉，肇事車輛司機是1名68歲的華人老婦，她最初在馬路上撞了1輛貨車的車尾，老婦受到驚嚇後，疑似誤將油門當煞車，在右轉過程中又撞到1輛停在路邊的白色福士（Volkswagen）Polo私家車，隨後車輛偏離方向，失控撞向中餐館門口。有目擊者表示「撞擊聲真的特別大，整個街區都震了一下」，「我就在旁邊，真的嚇死人了」。另一名路過的華裔目擊女子表示，肇事老婦被嚇到整個人坐在車上不停發抖，無法自行下車。

警方接報後，迅速趕抵現場，由於此次事故涉及多車連環碰撞，現場一度遭到封鎖，拖車公司與相關職員花費了數個小時才將事故現場清理完畢。其中1名華裔職員一直在現場安撫老婦。

1名參與救援的華裔人員一直在現場安撫老婦情緒。（AI生成圖片）

事故未造成人員傷亡 店長：真的是菩薩保佑

萬幸此次事故並未造成人員傷亡，中餐館門面結構亦未受損。黃店長透露，肇事老婦的車輛僅購買了第三方責任險，並未投保全險。他認為這是一宗純粹的意外，「老婦68歲了，估計是撞車後受到驚嚇，慌亂中把油門當成了煞車」。

黃店長事後慶幸地表示「真的就差一點點，真的是菩薩保佑！如果方向再歪一點，或是速度再快一點，後果根本不敢想像！」，「中餐館才剛開業幾個月，遇到這種事真是飛來橫禍，現在想起來還會冒冷汗」。

（《今日澳洲》）

其他報道：有片！四川驚現地陷「吃人」 雨後馬路坍塌 夫妻騎電動單車墮坑

四川廣安岳池縣城發生驚險的路面坍塌「吃人」事故，一對夫妻騎著電動單車（俗稱「電雞」）經過街道一處沙井蓋旁時，現場路面突然坍塌，夫妻連人帶車大半個身軀栽進坑裏。據悉，事發前當地曾下過大雨，當地相關部門正對這宗突發道路塌陷事故展開調查。



一對夫妻騎着電動單車經過街道一處沙井蓋旁時，現場路面突然坍塌，夫妻連人帶車大半個身軀栽進坑裏。（抖音@~恰碗冰粉&糖沾沾）

馬路坍塌 夫妻連人帶車栽坑

據《紅星新聞》報道，5月29日晚，該對夫妻因馬路突然坍塌而掉進坑裏，周圍的目擊者見狀紛紛伸出援手，冒險上前合力將2人拉回地面。有目擊者透露，「2人的傷勢看起來不算嚴重，隨後被送往醫院作進一步檢查」。

從影片中可以看到，沙井蓋旁邊路面坍塌，電動單車大半車身被卡在坑內。（抖音@檸檬）

從影片中可以看到，沙井蓋旁邊路面坍塌，電動單車大半車身被卡在坑內。（抖音@檸檬）

事發前曾下大雨 相關部門調查原因

有目擊者將事發時的現場影片上傳到社交平台，從影片中可以看到，沙井蓋旁邊路面坍塌，電動單車大半車身被卡在坑內，當地警方在現場拉起封鎖線，以管制人流防止再次發生意外；據悉，事發前當地曾下過大雨，懷疑是雨水滲透進地下沖走回填土，從而形成地下空腔，最終導致路面坍塌。

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