13名中國人偷渡美國被捕　走私集團改用「高難度激罕海路」惹關注

美國海關及邊境保護局（CBP）與海岸警衛隊近日在佛羅里達州近海截獲一艘偷渡船，船上23人全部被捕，其中包括13名中國公民。



這起行動發生在9月15日。涉事船隻是一艘僅27呎長、帶有小型艙室的快艇，在佛州基拉戈（Key Largo）附近的安吉爾費什溪（Angelfish Creek）被執法部門發現並攔截。

根據CBP公布的訊息，船上共有22名非法移民，分別為13名中國公民、8名厄瓜多爾公民和1名多明尼加公民；此外，還有1名疑似負責組織此次偷渡的古巴籍男子。因此，此次行動實際共逮捕23人。

CBP向Fox News提供的照片和視頻顯示，這艘小船被執法船隻靠近後，船上人員陸續被控制。整個攔截過程沒有發生衝突，也沒有人員受傷。

海關及警衛隊人員登上涉事船隻並控制非法移民的過程▼▼▼

+ 3

據報道，CBP航空與海上行動部門的一架多用途執法飛機首先發現了這艘可疑船隻，隨後通知海上執法人員展開行動。CBP與美國海岸警衛隊聯合完成攔截後，將所有人員轉移到海岸警衛隊巡邏艇「Pablo Valent」號上接受身份核查和進一步處理，涉事船隻也被依法扣押。

這起事件之所以受到美國媒體關注，不僅因為船上一次出現了13名中國公民，更因為中國人選擇從佛州海路偷渡美國，在過去非常罕見。

消息人士告訴Fox News，加勒比海偷渡路線通常由古巴、海地和多明尼加等國人員使用。此前，非法進入美國的中國公民大多先抵達拉丁美洲，再一路向北，最終從加州或德克薩斯州的美墨陸地邊境入境。

然而，隨着特朗普（Donald Trump）政府加強南部邊境執法，傳統陸路偷渡難度上升，入境路線似乎也開始發生變化。此次13名中國公民出現在佛州近海，顯示人口走私團伙可能正在嘗試更加隱蔽、也更加危險的海上路線。

自從特朗普政府加強南部邊境執法，傳統陸路偷渡難度上升，入境路線似乎也開始發生變化。（Reuters）

不過，執法部門目前並未公布這艘船從哪裏出發，也沒有說明船上這些人此前經過哪些國家、計劃在哪裏登陸，以及他們分別向偷渡集團支付了多少錢。

涉事船隻僅有27呎長，大約相當於8.2米，卻擠進了23人。如此狹小的船隻一旦在海上遭遇強風、大浪、機械故障或者船體進水，極易發生翻覆事故。

CBP航空與海上行動東南區執行董事Andres Blanco表示，試圖通過海路非法進入美國「極其危險，也無法逃過偵測」。他強調：

這次攔截行動體現了美國各海上執法部門之間的合作，也展現了阻止人口走私組織將更多生命置於危險之中的決心。

Blanco還警告，試圖以這種方式進入美國的人，不僅可能面臨逮捕、起訴和遣返，還可能在抵達美國之前就喪命海上。

近年來，不少中國偷渡者經由南美洲和中美洲輾轉抵達美墨邊境，路途中往往需要穿越雨林、沙漠和犯罪組織控制的區域。如今，一些人可能開始轉向海路，但海上偷渡並不比陸路安全。

無論是翻越邊境牆、穿越荒漠，還是擠上一艘小船駛向佛州，最終承擔巨大風險的，仍然是那些把命交到蛇頭手裏的人。

相關閲讀：英國驚險偷渡！230人硬塞15米橡皮艇橫跨海峽 30人失足跌落海

+ 2

【本文獲「華人生活網」授權轉載，微信公眾號：Huarenlife168】