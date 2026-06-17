麵包夾香煙！大馬男奇招方包夾8包香煙　走私入新加坡遭截查斷正

為了走私香煙，竟然奇招盡出！新加坡移民及關卡局（ICA）早前通報1則案例，指4月7日有1名49歲馬來西亞籍男子駕電單車入境，在1條方麵內竟偷夾8包香煙，企圖偷運入境，但終被查獲拘捕。



方包內竟夾着8包香煙，企圖走私入境。（Facebook＠新加坡移民與關卡局圖片）

麵包的包裝袋大半是透明，但只看到麵包，沒料到內裏竟夾着8包香煙。（Facebook＠新加坡移民與關卡局圖片）

方包夾着8包香煙

新加坡移民與關卡局在Facebook上發文，指官員在4月7日攔截1輛馬來西亞註冊的電單車，在檢查過程中，車輛中間的籃子內有1條方包引起官員注意，經打開檢查後，發現方包內竟夾着8包香煙。騎車的馬來西亞籍男子當場被捕，將移交給新加坡關稅局做進一步調查。

據官方上載的照片可見，該條方包的包裝袋大半位置是透明，但表面上只見到麵包，要打開檢查才發現內裏夾了香煙。

新加坡移民與關卡局官員發現方包內夾着8包香煙，相信是企圖走私到新加坡。(網上圖片）

新加坡移民與關卡局官員發現方包內夾着8包香煙，相信是企圖走私到新加坡。（Facebook＠新加坡移民與關卡局圖片）

罪名成立最高判監6年

新加坡移民局重申，根據當地的關稅法令和消費稅法令，無論是購買、販賣、運輸、交付、儲存、保管或擁有漏稅商品都屬於嚴重違法行為，一旦罪名，違法者將會面臨逃稅額40倍的罰款，最高判監6年，或兩者兼施。

其他報道：極度瀕危黑豹！緬籍男女稱「運黑貓」 圖經泰國走私小黑豹被捕

極度瀕危黑豹被當黑貓？泰國執法機構於今年4月展開聯合臥底行動，成功截獲1頭7個月大極度瀕危黑豹幼崽，而2名緬甸籍男女企圖把小黑豹當黑貓走私進泰國，最終事敗被捕。當局懷疑該對男女是走私集團成員，經深入調查後，連結越南、柬埔寨、緬甸的跨國野生動物販運網絡。是行行動由泰國中央調查局、自然資源與環境犯罪打擊部、特別調查部及國家公園野生動植物保護廳聯合執行，致力打擊走私野行動物的不法活動。



泰國中央調查局、自然資源與環境犯罪打擊部、特別調查部及國家公園野生動植物保護廳聯合執法，破獲跨國走私野生動物集團，並公開展示成功截獲的黑豹幼崽。（MGR ONLINE圖片）

快遞謊報「運貓」 揭走私黑幕

本案始於4月6日，執法人員接獲線報，指曼谷間私人快遞公司有人以「運送黑貓」為名，走私受保護野生動物。人員開箱檢查後，發現包裹內並非家貓，而是僅7個月大的黑豹幼崽，屬於《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄I物種，亦是泰國一級保育動物，嚴禁非法捕捉、擁有及買賣。

經初步調查，該黑豹幼崽疑似由柬埔寨入境，經泰國境內中轉，計劃非法跨境運往緬甸，背後涉及組織嚴密的跨國犯罪網絡。

被截獲的7個月大黑豹幼崽被放置在運輸籠中，黑豹作為受保護物種，黑市價格高達數百萬泰銖。（網上圖片）

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