住公屋唔著數？指年繳$2.4萬租金唔抵：居屋更好　網民：計漏重點

居屋比公屋好住？有港人於網上發文，比較住公屋及買居屋每年花費，他認為公屋加租下，每年需繳交2.4萬元租金，5年便需12萬元不划算；而居屋每年「養樓費」（差餉、地租、管理費）僅約1.3萬元，若碰上大維修，只要屋苑住戶夠多就能大幅攤分費用，直言「好明顯住公屋係唔著數」。



網民紛紛點出樓主計漏最重要的供樓，「居屋1年用萬3？你未計要供樓喎」、「最優先要計入去嘅，反而完全忽略，最辛苦供樓嗰部份去咗邊」。有網民指出，居屋大維修費用及雜費不如樓主想像中理想，「年輕人，大維修$15萬走唔甩」、「哪有咁平！睇地段，差餉同管理費都唔平，九龍區激貴，基本上同私樓差唔多」、「我住新界居屋800幾呎，每季差餉$2,8xx，管理費1個月$9xx」。



有港人於網上發文，比較住公屋及買居屋每年花費，他認為公屋加租下，每年需繳交2.4萬元租金，5年便需12萬元不划算。（資料圖片）

該港人於facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發文分享見解，指出「公屋加租每月2,000元，X12個月=24,000元，5年便收了我12萬」。

計公屋加租5年繳12萬元 得居屋更好結論

樓主認為住居屋更划算，他計算「居屋1年養樓費（差餉、地租、管理費），加埋1年都係約13,000元，當遇到10年一次大維修時，280呎單位大約只出3萬至7萬元，如果居屋戶數達3,000戶，咁維修費用就更加平了！」。

港人：好明顯住公屋係唔著數

樓主直言，「如果咁樣計法，好明顯住公屋係唔著數，而有啲公屋戶每個月要交3,000至5,000蚊租，佢哋仲以為自己好幸福，其實都唔知幾戇居！」。

樓主直言，「如果咁樣計法，好明顯住公屋係唔著數，而有啲公屋戶每個月要交3,000至5,000蚊租，佢哋仲以為自己好幸福，其實都唔知幾戇居！」。（《愛． 回家之開心速遞》劇照）

網民驚呼樓主計漏供樓：向銀行借按揭貸款要連本帶息還錢

「你就好啦，識計公屋要交租居屋就唔使供樓」



「最最最X憎你呢種混淆視聽嘅人，收皮啦你，居屋使唔使供樓呀？叫AI計畀你睇下，問銀行借300萬按揭，30年後實際要連本帶利還幾錢呀，居屋好過住公屋你都講得出？人人咁有錢full pay（全額付款）唔使畀利息呀？唔好喺度吹水啦」



「仲有利息，幾10年利息仲多過幾10年公屋嘅租金，遇着加息就分分鐘多過公屋加租。有人會用mortgage link戶口（按揭存款掛鈎高息戶口），抵消返啲利息嘅，不過大前題係供完樓仲有好多鬆動錢放入mortgage link戶口，我自問就無搵咁多，又要養家，所以唯有一世住公屋啦！」



「居屋要供，每個月都唔少，加埋啲雜費係會比公屋多好多倍。另外如果有咁多錢唔使供，咁就唔會住公屋居屋啦，直接私樓」



網民紛紛點出樓主計漏最重要的供樓，「居屋1年用萬3？你未計要供樓喎」、「最優先要計入去嘅，反而完全忽略，最辛苦供樓嗰部份去咗邊」。（資料圖片）

網民：買居屋要付差餉、地租、管理費

「居屋還有每季差餉地租、每月管理費，公屋冇呢啲雜費㗎，其實你係咪白表未買到樓，遊戲規則都未認清」



「講經咩，供樓無計錢，管理費任佢加，沙田居屋$1900蚊呀1個月，維修唔計嘅，仲有呀，你退休無嘢撈，公屋你唔使交租，有無計？健康問題無錢，供唔到樓，你試下唔交管理費，睇下法團告到你甩褲，釘你契，破產乜都無，瞓街啦你」



有網民表示，「當你住過劏房，每個月要交$6000-$7000租，你就會明白住公屋有幾幸福！」。（資料圖片）

網民列住公屋好處：租金便宜、維修交房署負責

「當你住過劏房，每個月要交$6000-$7000租，你就會明白住公屋有幾幸福！」



「我交緊$4,000幾租，有400幾呎，10分鐘到地鐵站，唔近地鐵或者唔係市區嘅公屋就平啲」



「公屋漏水 =房署事，居屋漏水 =業主事。多年裝修經驗話你知，單單1項漏水花費已經可以係由幾萬銀至10幾萬嘅事，住公屋整唔整到都唔關你事，最多係煩要畀師父入屋維修」



房委會資助房屋小組委員會早前通過公屋租金加租2.04%，並已於今年10月1日生效，受影響住戶平均每月須多繳約51元租金，而租戶每月實際交多10元至128元租金。（資料圖片）

公屋租金加租2.04%已於10.1生效

房委會資助房屋小組委員會早前通過公屋租金加租2.04%，並已於今年10月1日生效，受影響住戶平均每月須多繳約51元租金，而租戶每月實際交多10元至128元租金。

房委會表示，根據《房屋條例》第16A條訂明的法定機制，房委會須每兩年檢討公屋租金一次，並按收入指數的變動做出調整。政府統計處處長編製的報告顯示，第二期間（2025年）的收入指數比第一期間（2023年）高出2.04%，故公屋租金須相應按幅度上調。

（facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」）