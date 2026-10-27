公屋交吉雜物多難清理　住戶：找誰幫較平？　網民提醒此招或違法

不少人搬屋都會斷捨離丟棄舊物，有公屋住戶於網上發文求助，指出近日需「交吉」清屋，惟雜物太多，難獨自清理，盼網民指點找何人幫忙丟棄收費會較便宜。



帖文引來大批網民積極留言推薦方法，有人提議可找大廈清潔工幫忙，「叫姐姐畀個最大嘅垃圾桶你放喺門口，掉完直接拉返落去垃圾站門口」、「搵返你嗰座倒垃圾阿姐或者阿叔，畀少少錢佢幫你搞掂晒佢」。有網民指出房屋署有提供價錢得宜的清屋服務，大概750至780元，「上星期，我朋友俾房署掉，$750全屋掉晒，家俬電器雜物乜都有」、「畀錢房署$780幫你搞掂全屋唔使煩，因為我試過」。



不過，有網民提醒付費請大廈清潔工幫忙清屋，無論對方是房屋署直接聘用，還是外判物業管理公司員工，皆可能觸犯香港法例第201章《防止賄賂條例》。清潔工在沒有僱主許可下收受住戶利益提供服務，已涉「代理人貪污交易」，提供利益的住戶同樣犯法。一經循公訴程序裁定，可罰款50萬元及監禁7年；一經循簡易程序裁定，可判第6級罰款（10萬元）及監禁3年。



有公屋住戶於網上發文求助，指出近日需「交吉」清屋，惟雜物太多，難獨自清理，盼網民指點找何人幫忙丟棄收費會較便宜。（《無痛斷捨離》劇照）

該公屋住戶於facebook群組「公屋討論區」發文問道：「請問公屋交吉，但太多雜物要丟，自己執唔嚟，唔係家俬，係家居雜物，應該搵咩人幫手執走丟棄價錢比較平？謝謝大家。」

公屋交吉雜物多 網民提議找清潔工幫手清屋

「一般床櫃梳化洗衣機雜物佢哋都做，你問樓下保安攞清潔電話，清潔個阿頭會上嚟問清楚掉啲咩，然後會報價畀你，平過搬屋公司」



「如果係不要的家居雜物，自己pack好一包一包，畀錢清潔阿姐一次過幫你處理去垃圾收集站，我搬離舊屋時都畀咗$100，阿叔幫我搬走1張3人梳化及1個大衣櫃」



「我上次搬搵清潔阿姐，佢帶1男1女幫我清屋雜物，拆衣櫃、按摩椅、雲石枱、雙人床、組合櫃，佢叫我1人畀200蚊即共600蚊，我畀多100蚊佢哋飲茶，啲朋友話，佢哋咁搬要2,000蚊」



有人提議可找大廈清潔工幫忙，「搵返你嗰座倒垃圾阿姐或者阿叔，畀少少錢佢幫你搞掂晒佢」。（《斷捨離天堂》劇照）

網民提醒勿找清潔阿頭 或開天殺價收6,000元

「搵返所住大厦的清潔工問價，補充一定唔好搵阿頭」



「我試過交吉搵樓下清潔阿頭，掉幾個櫃幾張床要我6,000元，開價唔眨眼！」



「邊個叫你咁高調搵阿頭啫，做人要低調啲下下搵個大嘅做咩」



有網民指出，「你執好晒自己物件，有啲搬運公司都會幫手清理拆床拆櫃，只要有錢，我而家都喺一條友清理緊間屋」。（《斷捨離天堂》劇照）

網民提議：找搬運公司、收買佬、網上平台免費贈物

「你執好晒自己物件，有啲搬運公司都會幫手清理拆床拆櫃，只要有錢，我而家都喺一條友清理緊間屋」



「你登上網，話免費，大把人幫你要」



「一般都係自己執返重要嘢，其他可以喺平台送畀人，環保唔浪費，或者叫搬屋公司處理喔，或畀錢你嗰座清潔工人幫助清晒喔，或畀房屋署清都得，你可管理處查詢價錢」



「你自己執，邊啲要係自己最清楚，執完成堆唔要，搵收買佬上門睇，要睇有無值錢嘢？唔係收買佬都唔要」



有網民指出房屋署有提供價錢得宜的清屋服務，大概750至780元，「上星期，我朋友俾房署掉，$750全屋掉晒，家俬電器雜物乜都有」。（資料圖片）

網民：房署收700幾蚊清屋 提醒拆吊櫃或另外收費

「你畀700幾蚊房署會幫你揼晒所有嘢」



「我冇改裝，啲冷氣機、熱水爐、煮食爐、抽油煙機冇拆除，跟住叫佢房屋署整清理，連埋間屋啲床同傢俬收咗我幾百蚊。首先你係要交屋清場，如果你掛喺度嗰啲櫃，佢就要逐樣嘢同你計，如果你唔係掛上牆嗰啲，佢係就咁一次過同你收一筆」



有網民分享用盡多個清屋方法的經驗，包括找清潔姐姐、收買佬及搬屋公司。（《斷捨離天堂》劇照）

網民分享用盡多個清屋方法的經驗

「畀參考你，雪櫃、煲、暖爐之類畀晒清潔阿姐，呢啲冇條件要。



搵定收買佬，同佢講有咩要回收，直接講唔收錢，額外幫手清拆（當時 熱水爐、洗衣機、冷氣機、抽油煙機、鐵床、大枱），原定話畀返8舊水，但我話唔要，叫佢幫我拆晒入牆櫃同掉埋。



搵搬屋佬時，額外指定清拆邊啲會報價（拆咗雙層3尺床、床褥、梳化、木櫃，幾百蚊）。



最後計返要畀返房署2,000蚊鬆啲，廁所自己改咗洗手盤同水箱管呢part預咗」



（facebook群組「公屋討論區」）