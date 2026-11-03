美男童遇溺被誤判不治　放殮房5小時致永久腦損傷　家屬怒告醫生

美國亞利桑那州（Arizona）發生1宗嚴重醫療事故。1名年僅18個月大的男童在後花園泳池遇溺，送院搶救後遭急症室醫生宣告死亡並移送殮房冷藏室。未料在男童被轉送至醫院殮房近5小時後，竟被遺體運送人員發現依然有呼吸及脈搏。男童雖奇蹟生還，但事件已導致其腦部遭受永久性嚴重損傷，家屬質疑涉事醫生及醫院存在嚴重醫療疏忽，目前正準備提出訴訟。



男童被轉送至醫院殮房近5小時後，竟被遺體運送人員發現依然有呼吸及脈搏。（BrewerWood, PLLC）

男童泳池遇溺 送院搶救命懸一線

事發於2026年2月8日，位於亞利桑那州吉爾伯特市（Gilbert）的1個家庭當時正舉行「超級碗」（Super Bowl）派對。期間，年僅18個月大的男童文森特（Vincent Fiordilino）不慎跌入後花園的泳池中，被救起時已無反應。急救人員接報到場後，隨即將男童送往吉爾伯特慈悲醫療中心（Mercy Gilbert Medical Center）搶救。

年僅18個月大的男童文森特（Vincent Fiordilino）不慎跌入後花園的泳池中，被救起時已無反應。（BrewerWood, PLLC）

醫生疑無視呼吸跡象 急救18分鐘即宣告死亡

男童被送抵急症室後，涉事醫生圖西（Dr. Aryan Toosi）為其進行了約18分鐘急救，隨後於傍晚6時20分宣告男童死亡。警方報告及現場警員隨身攝錄機片段顯示，在宣告死亡後，男童的母親阿列克修斯（Alexus Fiordilino）、現場護士及警員均曾向醫生指出，男童的胸部及腹部仍有起伏，懷疑他依然有呼吸。阿列克修斯表示，當她上前擁抱兒子作最後道別時，明顯感覺到男童有微弱呼氣。

阿列克修斯表示，當她上前擁抱兒子作最後道別時，明顯感覺到男童有微弱呼氣。 （abc15）

面對多方質疑，圖西醫生卻將現象歸咎為「瀕死呼吸」（agonal breathing），並直接取消了原定的血液氣體測試。據警方紀錄，圖西當時態度傲慢，強調自己擁有醫學學位，要求旁人「讓他處理」。最終，院方將男童轉移至醫院殮房的冷藏室中停放。

最終，院方將男童轉移至醫院殮房的冷藏室中停放。（BrewerWood, PLLC）

停放5小時驚現生命跡象 腦部嚴重受損家屬索償

直至當晚約11時30分，馬里科帕縣（Maricopa County）法醫部門的工作人員抵達殮房準備運走遺體時，赫然發現男童仍有脈搏且正在呼吸。男童隨即被緊急轉送至鳳凰城兒童醫院（Phoenix Children's Hospital）深切治療部。雖然男童最終保住性命，但由於大腦長時間缺氧，導致嚴重的缺氧性腦損傷（hypoxic brain injury），終生需要接受特殊護理及復康治療。阿列克修斯接受ABC15訪問時說：「他獨自待了5個半小時。怎能這樣對待一個孩子？」

他獨自待了5個半小時。怎能這樣對待一個孩子？ 阿列克修斯

馬里科帕縣檢察官辦公室於同年7月宣布，經過調查後，決定撤銷對男童父母的疏忽指控。男童母親阿列克修斯接受訪問時表示，對於兒子死而復生感到慶幸，但對院方的處理手法感到憤怒，直言「我當時只希望得到幫助，他們卻直接放棄了他」。目前，家屬已委託律師，準備對涉事醫生及醫院正式提出醫療疏忽訴訟，而院方及涉事醫生則以病患私隱及訴訟為由，拒絕作出具體回應。