阿根廷22歲男遇車禍亡！「復活」現身葬禮：我還活着　真相極傻眼

阿根廷發生荒唐「死人復活」事件。當地有年輕男子因喝醉酒和家人沒有聯絡數日，同時有男子被貨車輾斃，家屬因此認定他死於車禍，並領走遺體為他舉行葬禮。但男子葬禮當天突然現身，才揭發相關單位涉及嚴重疏忽，真正死者其實為另一名28歲男子。



死者家屬不滿事件，批評相關單位不斷出錯，未有確認身份便將遺體交予陌生人，甚至他前往殮房時，當局再次「擺烏龍」，竟然推出另一具遺體給他認屍。事件在當地引發熱議，阿根廷檢方已下令展開內部調查，以釐清認屍與遺體交付程序為何會屢次出錯。



阿根廷發生「死人復活」事件，有男子被認定死於車禍，突然現身葬禮嚇呆親友，真相令人傻眼。（示意圖／gettyimages）

22歲男被認定死於車禍 母單憑衣物及外貌特徵認屍

綜合外媒報道，事發於9月18日，阿根廷科爾多瓦省（Córdoba）一名22歲男子外出與朋友聚餐時，因喝醉酒以致數日來未有和家人聯絡，與此同時其母親透過警方得知，有男子遇車禍被貨車輾斃，她前往警局時根據衣物與外貌特徵認屍，斷定死者就是兒子。加上警方沒有進行DNA分析，也沒有採集指紋，便直接將遺體交予婦人辦理後事，並將案件列作「過失致死罪」方向調查。

阿根廷有男子被貨車輾斃，有婦人憑衣服與外貌特徵認屍，相信是兒子便領走遺體處理後事。（示意圖／gettyimages）

男子「復活」突現身葬禮 大喊：我還活着

婦人領走遺體後，隨即為兒子舉行葬禮。但就在儀式進行中途，原本以為被輾斃的男子突然「復活」現身，並大喊「我還活着！」，嚇壞在場親友。男子其後解釋，他只是去找朋友喝酒，完全不知發生何事，當地警方於是將他帶回警局問話，同時將遺體重新送回殮房，以釐清死者身分。

在葬禮當天，婦人22歲兒子突然「復活」現身，嚇壞在場眾人。（網上圖片）

警方帶走涉事22歲男子（右）回警署問話。（網上圖片）

死者實為另一28歲男子 家屬批相關單位不斷出錯

經過進一步調查，警方確認死者實為28歲男子阿科斯塔（Maximiliano Enrique Acosta），遺體最終交還予死者家屬，並於9月23日舉行葬禮。但烏龍事件仍未完結，據稱當局初時歸還予死者家屬的竟然是另一具遺體，死者兄長因而憤斥相關單位不斷出錯，批評未有確認屍體便將遺體交予陌生人，「從一開始一切都是錯的」，甚至因此導致他需要兩度前往殮房認屍，悲呼「我們一家人不應承受這樣折磨」。

經調查後，確認死者為28歲男子阿科斯塔。（網上圖片）

事件引當地社會嘩然 阿根廷檢方下令展開內部調查

事件在當地引發熱議，不少人質疑相關部門涉及嚴重疏忽，形容「比電影還荒謬的真實故事」。目前阿根廷檢方已下令展開內部調查，以釐清認屍與遺體交付程序為何會屢次出錯。

（綜合）