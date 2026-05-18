女生獲邀實習面試！以為薪金低過最低工資　提問被公司嘲如問嫁妝

打工不問薪水，難道真的為興趣？台灣有女生在網上表示，在求職平台收到1間公司的實習生面試邀約，但薪金似乎低過最低工資，所以便發出訊息詢問薪水是如何計算？。沒料到司回覆時形容求職和相親一樣，「一開始就詢問聘金或嫁妝，會不會有點失禮？」。但女生直言「做實習也不是在做公益」，不認為拿薪資能跟相親的聘金與嫁妝相比。



樓主在求職平台收到一間公司邀請進行實習生面試，寫明每周上班3日，每日工作8小時，月薪介乎11,800至17,700新台幣（約3,000至4,500港元）。（Dcard討論區圖片）

每周上班3天每天工作8小時 月薪介乎11,800至17,700新台幣

樓主在「Dcard討論區」表示，自己早前在求職平台收到1間公司邀請進行實習生面試，寫明每周上班3天，每天工作8小時，月薪介乎11,800至17,700新台幣（約3,000至4,500港元）。

詢問如何計算薪資 公司以相親作為比喻批評失禮

但樓主經計算後，懷疑月薪低過法定最低工資，所以發出訊息有禮地詢問「想請問薪水的部份是如何計算呢？謝謝您」，但該公司回覆「還沒面試，就直接詢問實習費用，我還是第一次遇到」，甚至形容「求職就像相親一樣，一開始就詢問聘金或嫁妝，會不會有點失禮」，反而「建議」樓主如果對實習費用有特殊要求，可以寫進履歷內。

樓主懷疑月薪低過法定最低工資，所以發出訊息詢問薪水計法，但公司回覆「還沒面試，就直接詢問實習費用，我還是第一次遇到」。（Dcard討論區圖片）

樓主反駁︰做實習不是在做公益

樓主聞言驚訝，繼而回覆重申沒有要求過弓多薪資，「但我做實習也不是在做公益，我只要求至少要有最基本的時薪，但公司似乎沒有符合勞基法最低時薪的規定」，同時指出「拿工作的薪資跟相親的聘金與嫁妝相比，是否有些不合理？」，強調出糧對員工是基本尊重，「不是額外的附贈」。

建議在求職網站上寫清楚薪資計法

樓主更指，公司若認為在面試前談薪資有失禮儀，「建議在求職網站上直接把薪資寫清楚，1周到班3天、1天工時8小時，為什麼會是這樣的月薪，或許就不會有這樣的問題了」。

公司形容「求職就像相親一樣，一開始就詢問聘金或嫁妝，會不會有點失禮」，樓主立即反駁。（Dcard討論區圖片）

網民︰薪水都不給問的，公司真的不要去

帖文引來大量網民留言，「是對方發面試邀請的，論立場，受邀的一方本來就有資格問」、「人資態度有夠差的」、「工作實習不是就為了賺錢嗎？問薪水很正常吧，其實沒什麼好說的」、「薪水都不給問的，公司真的不要去」、「這什麼垃圾公司」、「快跑」。

樓主祝願大家找到理想工作

樓主事後表示，看完大家留言，看完以後心情舒暢很多，謝謝你們讓我知道不是我的問題，也有很多人幫我說出了想講的話」，祝願大家找到理想工作，「不要遇到這種可怕的公司」。

樓主拒絕面試，祝願大家找到理想工作，「不要遇到這種可怕的公司」。（《和解在後》劇照）

以每周工作40小時計算 台灣月薪最低29,500新台幣

根據台灣《勞動基準法》，以每周工作40小時計算，月薪最低是29,500新台幣（約7,500港元），僱主一旦沒有支付最低工資，最高可被判150萬新台幣（約38萬港元）罰鍰，任何僱主與員工約定的工資，若低於標準，皆視為無效，如需求助，可以致電勞動部1955 專線，這是24小時免費諮詢申訴專線，任何人都可以匿名詢問其勞動權益是否受損。

公司未必違反法例 明顯「計到盡」兼零解釋

樓主遇到的公司如何得出月薪介乎11,800至17,700新台幣（約3,000至4,500港元）？公司規定每周上班3天，每天工作8小時，每周工作24小時，將24小時除40小時乘目前最低工資，即是月薪17,700新台幣（約4,500港元）。至於月薪11,800新台幣（約3,000港元），相信是每周上班2天，每日工作8小時，每周工作16小時，根據相同計法，得出月薪11,800新台幣（約3,000港元），雖然沒有違法，但明顯「計到盡」，而且沒有向求職者解釋計算方法。

（Dcard討論區）