色迷心竅！陝西男掃色情卡片墮騙局　30小時損失¥90萬毀20年婚姻

一紙曖昧「黃色小卡片」、一場虛妄的艷遇幻夢，讓男子耗盡半生積蓄、毀掉20年婚姻。陝西漢中1名酒水店店主與妻子長期分居，凌晨見店門口的同城約會色情卡片寫上「只進入身體，不進入生活」，心動下掃二維碼下載陌生App墮入騙局。騙徒以小額充值入金全額返還、高額回贈製造穩賺假象，逐步瓦解事主戒心。



事主陷入圈套無法自拔，短短30小時內向對方狂轉賬45次，不僅耗盡畢生積蓄，更四處借貸、申請貸款，合計損失逾90萬人民幣（約105萬港元）。其異常舉動引起妻子懷疑，妻子得知真相氣至暈倒，深陷抑鬱，長輩亦受驚患病。時隔1個多月，被騙巨款分文未回，夫妻關係已然破裂，目前當地警方已就此案刑事立案。



事主收到同城約會色情卡片寫上「只進入身體，不進入生活」，心動下掃二維碼下載陌生App墮入騙局。（AI生成圖片）

與妻分隔兩地 酒水店店主掃情色卡片墮騙局

據《大河報》報道，陝西49歲男子王先生與妻子長期分隔兩地生活，獨自留守漢中經營1家酒水店。事發於6月6日凌晨，王先生店門口被人放置多張印有「同城約會」、「只進身體、不進生活」的色情小卡片。他一時心動掃二維碼下載陌生App，不料墮入騙局。

招嫖誘惑加上收益，她就一步一步把我帶進去了。 王先生

美色兼回贈誘惑 營造穩賺假象攻心

騙徒以「免費開卡、測試誠意、充值入金全數返還、多入多返」作噱頭引誘王先生入金。第1筆，入金26人民幣（約30港元）全額返、第2筆，入金50人民幣（約58港元）返55人民幣（約64港元）、第3筆，入金200人民幣（約230港元）返210人民幣（約240港元）、最後1筆更是回贈999人民幣（約1,160港元）。一連串穩賺假象令王先生徹底放下戒心，以為既能撈美色、又可賺快錢。

事主在騙徒施壓下轉出1萬人民幣，之後情況失控，30小時內再轉賬45次。（AI生成圖片）

騙徒層層施壓 30小時轉賬45次損失逾¥90萬

心防失守後，騙徒即刻變臉，以「密碼錯誤」、「賬戶凍結」等理由要求層層加碼、步步施壓。6月6日下午1時，王先生轉出第1筆1萬人民幣（約1.2萬港元），自此失控淪為騙徒「提款機」，在30小時內用同一張銀行卡轉賬45次，總金額高達90.9萬人民幣，此外，還有微信和支付寶多筆轉賬。

當時頭腦都是昏的，不聽自己使喚，人家叫我做啥我就做啥。 王先生

耗盡積蓄借貸周轉 受害者頭腦昏沉難自控

為配合騙徒操作，他不惜掏空活期存款及提前支取定期積蓄，四處向親友周轉賒借23萬人民幣（約27萬港元），更申辦貸款22.7萬人民幣（約26萬港元）。王先生事後憶述無法自控行為「當時頭腦都是昏的，不聽自己使喚，人家叫我做啥我就做啥」。

妻子得悉王男四處找親戚借錢後起疑，終揭發丈夫墮色情騙局。（AI生成圖片）

丈夫狂借錢 妻子起疑得知真相當場氣暈

事情終於還是敗露，丈夫短短2日間四處求借，反常舉動惹妻子張女士起疑「他到處找親戚借錢，我哥、我妹，身邊能借的都借遍了，當時我就覺得不對勁」。王太得知丈夫墮色情騙局、傾家蕩產，當場氣至暈倒。

真正讓我崩潰的是那些轉賬金額，他把我們全家都帶上絕路了。 王太太

20年夫妻情盡 財務崩塌擊潰妻子

王太坦言，作為結婚20年的夫妻，丈夫不忠尚可接受，「真正讓我崩潰的是那些轉賬金額，他把我們全家都帶上絕路了。一看到那一單幾十萬幾十萬轉出去的數字，我就渾身發抖，就想傷害自己」。

目前當地警方已就此案刑事立案。（《大河報》影片截圖）

被騙巨款分文未回 全家身心俱損受牽連

事發1個多月，被騙巨款分文未追回，王太深受刺激一度抑鬱，醫生建議她住院療養，她卻因家事無暇抽身，家中長者亦受驚住院。王太提出離婚，惟王先生仍心存僥倖，認為錢若追回，感情或可修補。王太對此沉默，不抱任何幻想。目前當地警方已就此案刑事立案。

其他報道：參加聯誼活動怕詐騙！單身女要求改約這地點見面 他傻眼取消配對

今時今日仍有許多單身人士，希望通過聯誼相睇早日「脫單」。台灣1間聯誼活動公司在社交平台慨嘆，「現代人對於詐騙的預防已經到了一種令人匪夷所思的地步」，之前安排一對男女見面，但女方事前突然表示「因雙方都不認識」，所以希望「改約派出所見面」，可能覺得警方可以幫手識破對方是否騙徒。該公司首次遇到這種情況，唯有無奈轉達，男方立即指出「是不是詐騙不是在派出所門口聊天就可以知道的」，反指對方想法令他要取消會面。



許多網民笑言「公司是詐騙的幫兇？」、「看來小編也是首次遇到這狀況，刷新紀錄了嗎？」、「如果在派出所配對成功，到時候辦桌不就要請所長坐大位？」。



女方事前突然表示「不好意思，因雙方都不認識，10月6下午1點改約派出所見面」。（facebook專頁「幸福列車未婚聯誼活動」圖片）

改約派出所見面

facebook專頁「幸福列車未婚聯誼活動」日前交代事件，原訂10月6日下午1時安排男女雙方在連鎖咖啡店見面，但女方事前突然表示「不好意思，因雙方都不認識，10月6下午1點改約派出所見面」。公司轉達給男方知道，男方形容要求奇怪，「女方思考邏輯有點問題」，理由是「是不是詐騙不是在派出所門口聊天就可以知道的」，應從見面談話內容、經驗分享和照片交流就會知道。男方直指如果女方覺得第1次見面「怪怪的」，大可不必再聯絡，最終取消會面，專頁亦「決定放生這位女性朋友了」。

男方形容要求奇怪，直指如果女方覺得第1次見面「怪怪的」。（facebook專頁「幸福列車未婚聯誼活動」圖片）

首次遇到上述情況

專頁編輯慨嘆，這是首次遇到上述情況，慨嘆「現代人對於詐騙的預防已經到了一種令人匪夷所思的地步」，明白現時騙徒猖獗，「然而對方是不是有詐騙的意圖，可以多做一些功課」。

全文：參加聯誼活動怕詐騙！單身女要求改約這地點見面 他傻眼取消配對