男赤膊女裸下身！大鬧加國航班　官稱「原想判坐監」終僅判罰款

加拿大精靈航空（Flair Airlines）於2024年曾發生空中鬧劇，一對男女乘客在客機飛行途中失控，男方在未按指示下擅離座位，並脫去上衣打赤膊，女方更將下半身衣物全數脫光，半裸於機艙走廊來回徘徊尖叫。



2人事後在法庭承認危害航機安全等罪名，法官斥責涉案情節嚴重，直言「原本想判坐監」，但最終各判罰款4,000加元（約2.2萬港元）了事。



加拿大一對男女乘客在客機飛行途中失控，不僅拒絕遵從機組人員指示，更高聲辱罵機組人員與周遭旅客。（資料圖）

男客因餐飲缺貨出言恐嚇 擅離座位脫衣赤膊

綜合外媒報道，事發於2024年8月28日，一班飛往紐芬蘭鹿湖（Deer Lake）的航班上，56歲男子潘瑟（Corey Pancer）與同行女子博伊曼（Deborah Bojman）在起飛後不久便情緒失控。

當客機升空後，潘瑟即擅離座位，且拒絕按機組人員指示返回座位。其後他終於肯回去就坐，但沿途不斷以粗言穢語大聲辱罵機組人員，坐下後又拒絕扣上安全帶，且脫掉上衣赤膊示人。隨後在機艙餐飲銷售時段，潘瑟想購買的商品缺貨，他的情緒再度失控，向機艙服務員厲聲叫囂並出言恐嚇。

男子坐下後拒絕扣上安全帶，且脫掉上衣赤膊示人。（AI生成圖片）

同行女伴下身全裸 走廊徘徊尖叫

同行女子博伊曼同樣無視航機安全指示，在全機數十名旅客面前脫去腰部以下所有衣物，下半身赤裸在客艙走廊來回走動，又持續對周遭乘客及機組人員失控尖叫，場面極度混亂。

2人荒唐失控的行徑，令機組人員被迫耗費精力與人力應付，並致力控制場面，嚴重威脅整班航機的安全秩序。

2人承認危害航機安全等罪名，法官斥責涉案情節嚴重，直言「原本想判坐監」，但最終各判罰款4,000加元了事。。（AI生成圖片）

涉事男女認罪 法官：原本傾向判監

案件最終在紐芬蘭科納布魯克（Corner Brook）法院審理。涉事男女均被控以危害飛行中航機安全，以及干擾他人合法使用財產2項罪名，2人在法庭上均承認相關控罪。

女被告博伊曼早前已由另1名法官判處罰款4,000加元（約2.2萬港元），男被告潘瑟隨後受審，主審法官痛斥其行為嚴重威脅航機安全，直言該罪行情節本應判處監禁；惟基於同案量刑一致的法律原則，且控方僅提請罰款，最終潘瑟亦被判處罰4,000加元（約2.2萬港元）。

（綜合）