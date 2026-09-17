無品男搭飛機往地毯吐痰！港男形容：上機吐到落機　網民狠斥缺德

為己為人，切勿隨地吐痰以免影響衛生！有港男在社交平台貼片，指日前搭乘內地航空公司客機時，發現前座有男子公然往地下吐痰，看不過眼對方「吐痰吐到落機」，遂建議他人勿將隨身行李放在地上。



有港男搭乘南方航空班機時，直擊相中男子往地毯吐痰。（「threads@anson_swh」圖片）

大批網民譴責男子行為自私，「勁恐怖，地毯索晒啲痰」、「好冇公德心，人都一把年紀」，擔心對方體內如帶有細菌，將會造成大規模傳播，「就算感冒都死啦」、「全機（乘客）會（被）傳染病菌，疫情就咁發生」。



港男搭南方航空客機 直擊男乘客亂吐痰

該港男在threads帳號發帖並上傳影片，透露搭乘飛機時直擊前座男子往地下吐痰，形容在4小時機程內，對方「吐痰吐到落機」，見狀甚感嘔心，因此呼籲他人為了個人衛生，應該避免將隨身行李放置在地上。

當時飛機停泊在停機坪，乘客紛紛準備下機。（「threads@anson_swh」影片截圖）

樓主前方男子則往地下地毯吐痰。（「threads@anson_swh」影片截圖）

男子往地毯吐痰 地面被遺紙巾垃圾

影片顯示，樓主搭乘中國南方航空的客機，當時飛機已停泊在停機坪，乘客紛紛準備下機。而涉事大叔坐在樓主前方、3人排座位的中間位置，被拍到往裏頭座位的地下繼續吐痰，如此舉動實在令人厭惡。樓主指曾拿着片段向空服員反映，但對方表示「無嘢可以做到」，最後他僅獲派口罩了事。

在男子原先座位旁邊，地面被遺留紙巾垃圾。（「threads@anson_swh」影片截圖）

在男子原先座位旁邊，地面被遺留紙巾垃圾。（「threads@anson_swh」影片截圖）

男子行為遭斥缺德

片段引來許多網民批評男子行為缺德無品，「到底什麼沒教養的地方出來的」、「真的是無法理解」、「真係五官端正，人品垃圾」、「唔係親眼睇到都好難相信」、「勁恐怖，地毯索晒啲痰」、「都唔知點解佢哋咁X多痰吐」、「這種人被歧視是有理由的」、「好冇公德心，人都一把年紀」。

真噁，不會用紙包他的細菌 網民意見

網民憂加速細菌傳播

有留言就擔心男子體內若帶有病毒，隨地吐痰將會加速細菌傳播，「點知佢有冇傳染病，就算感冒都死啦」、「全機（乘客）會傳染病菌，疫情就咁發生」、「叫crew提醒佢，就算要吐都吐落垃圾袋啦。如果佢唔聽，我會X到佢上天花板，佢咁樣影響成機人喎」、「提交給航空公司，讓他還清潔費用」。有人表示為自身衛生，習慣帶垃圾袋登機，「裝住個背囊放地上，落機就掉咗佢」。

大家一起吐痰懶得維護環境，自己也會碰到別人的痰跟細菌不是嗎，惡的循環啊？ 網民意見

（threads＠anson_swh）