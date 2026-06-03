嘔！大叔搭飛機搣腳皮　用安全須知卡撥走碎屑　網民：有夠沒水準

文明出行，搭乘飛機請保持禮儀！有台灣網民在社交平台公審，指在機艙發現有大叔如置身無人之境，在座位公然「搣腳皮」，之後又用安全指南卡撥走地下碎屑，引來網民圍剿涉事男子行為，「誰家的低級老人，出來認領一下」、「所以我身上都會隨身攜帶酒精消毒的東西，坐上去之前狂噴」。



有大叔搭飛機時「搣腳皮」，再用安全須知卡撥走碎屑，被乘客拍片公審。（「threads＠xcv_9453」影片截圖）

大叔搭飛機狂搣腳皮 再用安全指南卡撥走碎屑

台灣有網民在threads帳號「xcv_9453」上傳2段影片，指於上星期六（5月30日）搭乘華信航空AE786航班，但就不滿批評「到底為什麼可以這麼惡心，在客艙內摳腳皮」。

從影片所見，有大叔當時在機艙內脫下鞋子並赤腳踏在地板，然後坐在座位不停「搣腳皮」，事後又拿起安全須知卡（緊急逃生與安全設備指南），將地下碎屑撥回座位底下，樓主見狀大感惡心，遂拍片公審並稱「辛苦空服員了」。

大叔赤腳踏在飛機地板，坐在座位不停「搣腳皮」。（「threads＠xcv_9453」影片截圖）

大叔拿起安全須知卡，將碎屑撥回座位底下。（「threads＠xcv_9453」影片截圖）

大叔拿起安全須知卡，將碎屑撥回座位底下。（「threads＠xcv_9453」影片截圖）

未知大叔之後將安全須知卡放在何處。（「threads＠xcv_9453」影片截圖）

網民斥惡心：隔着熒幕都聞到臭味

片段引來許多網民不恥該男乘客行為，「超嘔」、「然後那隻手再到處亂摸」、「腳皮拍的一清二楚，我快吐了」、「我隔着熒幕都聞到你香港腳的臭味了」、「他一搧風感覺屑屑都飛起來了」、「搭機時無聊都會看那些紙本文宣或機上購物，以後再也不敢摸了」、「所以我身上都會隨身攜帶酒精消毒的東西，坐上去之前狂噴」，又建議「大聲喊，不要在飛機上扣腳皮」。

網民盼大叔家人勤加教育：給予正確觀念

另有人批評男子行為缺德，「有時候真的很不懂這些人腦子在想什麼，到底臉皮是得多厚才敢在公眾地方做這些奇怪行為。在外面都這樣，在家肯定更邋遢」、「禮義廉恥可能都不會寫」、「誰家的低級老人，出來認領一下」、「希望他的家人看到能夠給予正確觀念」。

（threads＠xcv_9453）