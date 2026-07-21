坐飛機拒坐女子旁！男子稱宗教不允許+掌摑勸阻空姐　警登機拘捕

土耳其航空1架客機發生離奇宗教暴力衝突。1名土耳其裔德國籍男子登機後，突然以伊斯蘭教法為由，拒絕與女性乘客鄰座。機組人員上前調解及勸阻期間，該名男子突然情緒失控，揮手掌摑1名女機艙服務員。客機抵達目的地後，當地警方隨即登機將他拘捕扣查。



該名男子突然情緒失控，更揮手掌摑1名女機艙服務員。（AI生成圖片）

搬出宗教教條拒入座 解演變成機艙暴力

事發於6月1日，涉事航班為土耳其航空由土耳其飛往德國杜塞爾多夫（Düsseldorf）的客機。據了解，涉案男子現年29歲，為德籍土耳其裔。他登機尋找座位後拒絕就坐，並理直氣壯地聲稱，根據伊斯蘭教法規定（伊斯蘭教法是伊斯蘭信仰體系中的核心宗教與道德行為準則，主要為穆斯林在日常生活中的各個層面、行為舉止提供指引。），他絕對不能緊貼女性乘客而坐。

男子尋找座位後拒絕就坐，聲稱根據伊斯蘭教法規定他絕對不能緊貼女性乘客而坐。（AI生成圖片）

當時，機上的機組人員與該男子理性溝通並尋求解決方案。未料男子突然情緒失控，在眾目睽睽之下，當場揮手掌摑1名女機艙服務員，令機艙陷入混亂。

飛抵德國警方即時登機扣查 男子已認罪

該名29歲男子在接受問話時，已向警方承認施襲。（AI生成圖片）

客機順利降落杜塞爾多夫機場後，德國警方立即登機執法。目前，當地警方正就這宗機艙襲擊案展開深入調查，而該名29歲男子在接受問話時，已向警方承認施襲。

其他報道：機場安檢慢飛機照起飛！30人闖禁區「肉身擋機」 83名乘客被遺棄

法國馬賽普羅旺斯機場發生多名乘客闖停機坪「肉身擋飛機」事件。事緣歐洲最大廉航之一瑞安航空（Ryanair）1架原訂由晚上10時半由馬賽飛往摩洛哥馬拉喀什（Marrakesh）的航班有83名乘客未成功登機的情況下決定準時起飛，最終有30多名乘客強闖入停機坪抗議，場面極混亂，最終擾攘數小時，在凌晨1時50分才成功起飛，該83名乘客被「遺棄」在機場。



事後所有涉事單位各執一詞，1名女乘客因打破消防警報器被拘留，瑞安拒絕賠償認為是安檢人員不足及乘客未按時趕到登機門所致，受影響的旅客已聯合起來追究。



機場安檢及出入境檢查嚴重延誤導致錯過登機，數十人憤而闖入機場限制區，站在客機前企圖以「肉身擋機」。（網絡影片截圖）

安檢「打蛇餅」 83名乘客未登機瑞安航空照起飛

外媒報道，涉事航班為瑞安航空編號FR2640，4月18日晚10時半由由馬賽飛摩洛哥馬拉喀什的班機。事件導火線是邊境海關檢查嚴重「打蛇餅」，航空公司決定在83名乘客未登機的情況下關閉艙門想按時起飛。

僅2人員檢查整架飛機乘客

有乘客透露，現場僅有2名海關人員負責檢查整架飛機的旅客，而且生物辨識通道未有開放，全部都要人手檢查，只有約100人通過檢查登機。當時瑞安航空的主管表示因為安檢太慢，要讓航班準時起飛，故關上登機門及停止辦理登機。

旅客趕到登機口時，飛機早已關閉艙門，準備滑行起飛。（網絡影片截圖）

逾30乘客闖入停機坪阻起飛

由於當刻不少未能登機的乘客和已登機的親友被迫分隔，當場抗議無果後，有人打破消防警報器，利用安全門自動解鎖的空檔非法闖入停機坪限制區域，衝入停機坪，約30名乘客圍在波音737客機前方阻止起飛。事件僵持到凌晨1時50分，飛機才「遺棄」83名乘客順利起飛。

原文：機場安檢慢飛機照起飛！30人闖禁區「肉身擋機」 83名乘客被遺棄