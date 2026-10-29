日劇《VIVANT》涉辱華！Sanrio割席致歉　亡羊補牢VS商業壓力惹議

日劇《VIVANT》情節被指涉嫌辱華，事件受到各界關注，日本著名IP巨頭三麗鷗（Sanrio）昨日（10月28日）深夜突發出聲明，宣布終止與日劇《VIVANT》的各項聯名合作，並就事件向公眾致歉。然而，將經典角色Hello Kitty、My Melody等套上劇中「間諜人物」服飾，相關周邊產品早已推出市場發售，三麗鷗的割席聲明再度引發爭議，質疑此番致歉到底是想「亡羊補牢」，抑或純粹屈服於龐大市場收益壓力的止損之舉。



日本著名IP巨頭三麗鷗（Sanrio）發出聲明，宣布終止與日劇《VIVANT》的各項聯名合作，並就事件向公眾致歉。（網上圖片）

三麗鷗將經典角色Hello Kitty、My Melody等套上劇中「間諜人物」服飾，相關周邊產品早已推出市場。（網上圖片）

爭議涉殘酷情節 被指渲染敵意背離反戰初衷

引發風波的日劇《VIVANT》由TBS電視台製作，劇情圍繞自衛隊秘密情報組織展開。劇中部分涉及嚴酷刑訊逼供的場面，包括被指將昔日侵華日軍對抗日志士所施用的切指、刺穿腹部等極端殘酷手段，硬套至現代中國人角色身上，有關情節遭廣泛批評，指其劇本涉嫌刻意渲染「中國威脅論」。

引發風波的日劇《VIVANT》由TBS電視台製作，劇情圍繞自衛隊秘密情報組織展開。（網上圖片）

今年7月，三麗鷗首度推出身著《VIVANT》劇中間諜特工服裝的Hello Kitty及My Melody等絨毛玩偶。直至日前預告第2批周邊「已落實發售」時，輿論因《VIVANT》涉嫌辱華的劇情急遽升溫，大批華語網民直斥三麗鷗「背棄和平理念、向爭議題材低頭」。根據Sanrio官方發布的企業理念（Corporate Philosophy），創辦人辻信太郎因親歷二戰殘酷，確立了「Small Gift, Big Smile」的核心價值，強調角色絕不涉入政治與暴力。此次與具地緣政治色彩的諜報劇合作，被外界視為對品牌「和平締造者」定位的嚴重背離。

面對排山倒海的批評，三麗鷗上海於10月28日深夜發布公告，承認相關合作「與企業理念嚴重不符」，並即時全面終止所有聯名企劃及後續宣傳，正式向大眾道歉。

今年7月，三麗鷗首度推出身著《VIVANT》劇中間諜特工服裝的Hello Kitty及美樂蒂等絨毛玩偶。（網上圖片）

三麗鷗上海於10月28日深夜發布公告，承認與《VIVANT》相關合作「與企業理念嚴重不符」，並即時全面終止所有聯名企劃及後續宣傳，正式向大眾道歉。（微博@HelloKitty_Sanrio官方）

補牢還是補利潤？ 中國核心市場成決策關鍵

三麗鷗1960年創立於日本，創辦人辻信太郎以「草莓國王」名義每年發表反戰寄語，至2020年退休，其孫辻朋邦接任社長，日本國內對其早有質疑，有說法認為現任社長未能繼承創辦人理念。中國是三麗鷗極為重要的海外市場：2026年上半年中國收入7.81億元人民幣，按年增長超過四成，從商業角度看，深夜致歉更像市場壓力下的止損，而非主動糾偏。

日本學者痛批理念變質

據內地《澎湃新聞》引述分析指出，涉及歷史傷痕與地緣敏感話題的文化產品，難以用單純的「娛樂虛構」作為擋箭牌。

引發風波的日劇《VIVANT》由TBS電視台製作，劇情圍繞自衛隊秘密情報組織展開。（網上圖片）

日本作家、評論家山崎雅弘亦在社交平台上公開發文表達失望，直言原本深信三麗鷗一直秉持「絕不能讓戰爭再次發生」的崇高信條，如今竟選擇與被指煽動對華敵意的極端劇集聯名，感嘆：「三麗鷗啊，怎麼連你也變成這樣了？」亦有日本網民自發在官方網站遞交反對意見書。

三麗鷗啊，怎麼連你也變成這樣了？ 山崎雅弘

三麗鷗緊急終止聯名，確實暫時阻止了品牌聲譽進一步受損。（網上圖片）

「亡羊補牢，未為晚也」，三麗鷗緊急終止聯名，確實暫時阻止了品牌聲譽進一步受損，惟官方聲明中所承諾的「今後強化審核機制」能否真正落實，恐怕要看該品牌日後的言行舉止。

