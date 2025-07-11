辱華？小紅書遊客怒揭大阪民宿4國語言告示「只有中文內容不同」
撰文：聯合新聞網
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近日一名中國大陸網友在社群平台「小紅書」上發文，分享在日本大阪民宿的親身經歷，引起不少討論。
原PO貼出一張照片，顯示房內張貼了一張用4種語言（英文、日文、韓文與中文）寫成的告示，提醒住客在夜間保持安靜。
從原PO分享的圖片中，可見英文、日文與韓文版本皆註明：
晚上11點後請保持安靜。
但唯獨簡體中文版本寫的是：
晚上9點以後請保持安靜。
這樣的時間差讓原PO直呼不解，此離譜的告示讓他語無倫次且大受震撼。
貼文底下，不少大陸網友也不滿表示：
「只有中文寫漢字數字，怕別人看出來是吧」
「給他圈出來打個問號」
「發民宿名字啊，要避雷」
「不理解，這要是在北美就是妥妥的歧視，可以直接舉報」
還有網友開玩笑稱：
「是因為時差嗎？」
「所以九到十一點，美日韓三國要開會是嗎」
該篇貼文也被「日本省錢小站」轉發至臉書，引起台灣網友討論：
「大概是希望講中文的人早點睡吧，畢竟醒著通常只會搞事」
「因為他們需要兩個小時的『暖身時間』」
「基本分貝起跳不一樣」
「懂的都懂，而且中文的數字就寫中文，也避免了其他國家的人誤會」
事實上，不久前大阪一家餐廳在店門口張貼中文告示，寫著：
有很多人沒有禮貌，拒絕接待中國顧客。
此舉立即在網路上掀起批評聲浪，被指涉歧視。事件曝光後，該餐廳所屬的SASAYA集團出面道歉，表示該做法是店家負責人未經公司同意擅自張貼，並強調不代表公司立場，目前相關告示已經撤下。
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