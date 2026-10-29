喜劇演員高秀敏離世近20年遭侵權！肖像印紙紮祭品　網民怒斥不敬

人死了20年，還要被商家消費？內地網絡近日流傳1段令人嘩然的影片：1件寫有「天堂電視」字樣的紙紮祭品正面，赫然印上了已故內地著名喜劇演員高秀敏與資深演員張少華生前的劇照，企圖模擬電視機播放畫面的效果。



事件曝光後在社交平台掀起巨大爭議，不少網民痛斥商家缺乏道德底線、對逝者極度不敬。內地法律界人士接受訪問時指出，未經家屬授權擅將死者肖像印於殯葬用品販售，已涉嫌侵害逝者人格利益及違反公序良俗，家屬有權依法追究並索償。



高秀敏是內地家喻戶曉的喜劇演員，代表作包括《賣拐》、《賣車》等，她於2005年8月因突發心臟病在長春離世，終年僅46歲。（網上圖片）

張少華是內地資深電視演員，曾出演《大宅門》及《我的醜娘》等多部膾炙人口的劇集，於2021年3月病逝，享年75歲。（網上圖片）

春晚喜劇「鐵三角」一代笑星 離世近20年遭侵權

生於吉林的高秀敏是內地家喻戶曉的喜劇演員，過去曾與趙本山、范偉組成中央電視台春節聯歡晚會的經典喜劇「鐵三角」，代表作包括《賣拐》、《賣車》等，以貼近東北民間的質樸幽默風格見稱。高秀敏於2005年8月因突發心臟病在長春離世，終年僅46歲。

高秀敏過去曾與趙本山、范偉組成中央電視台春節聯歡晚會的經典喜劇「鐵三角」。（網上影片截圖）

至於同被印在該紙紮品上的張少華，則是內地資深電視演員，曾出演《大宅門》及《我的醜娘》等多部膾炙人口的劇集，於2021年3月病逝，享年75歲。兩位深受觀眾喜愛的資深演員在離世多年後，肖像竟被濫用作焚化用的紙紮冥具，引發輿論強烈抨擊。據《中華網》引述拍攝者透露，短片是早前在參與葬禮時偶然發現，該件祭品在市面已存在一段時間，但不清楚最終是否已被火化燒給先人。

張少華曾出演《大宅門》及《我的醜娘》等多部膾炙人口的劇集。（網上圖片）

取材自電視劇劇照 涉商用牟利兼侵犯版權

經網民仔細比對，涉事紙紮「天堂電視」屏幕上的圖像，實際上是截取自內地經典劇集《半路夫妻》的高秀敏劇照。部分商家為求吸引眼球，逕自將電視劇截圖製成模版，大量印製成殯葬紙品圖利。

紙紮祭品正面，赫然印上了已故著名笑星高秀敏與資深演員張少華生前的劇照。（網上影片截圖）

涉事紙紮「天堂電視」屏幕上的圖像，實際上是截取自內地經典劇集《半路夫妻》的高秀敏劇照。（網上影片截圖）

先人隱私及肖像仍受法律保護

針對事件引發的法律爭議，河南澤槿律師事務所律師付建向媒體分析指出，根據現行《中華人民共和國民法典》第994條明確規定，自然人死亡後，其姓名、肖像、名譽、榮譽、隱私及遺體等人格利益依然受法律保護。

付建表示，殯葬用品生產商未經死者近親屬許可，擅自將具高度可識別性的逝者肖像印在祭祀用品上並作商業銷售，不僅侵犯了死者的肖像利益，更嚴重背離社會公序良俗，逝者的近親屬有權入稟法院，要求涉事廠家停止生產銷售、公開賠禮道歉並賠償精神損害。

