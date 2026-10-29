遺物變二手物！同人誌贈好友　他離世後遺物被網售　惹網民熱議

限量版的同人誌（內地稱「同人本」，どうじんし）有價有市，但買賣的可能不只是單純的「商品」。早前有1則談及「遺物變拍賣品」的帖文成為微博熱搜，發帖者稱，自己曾鄭重地把同人誌贈給好友的同人誌，在對方離世後，其遺物，當中包括該本同人誌全被掛到二手物品的網上出售。件事迅速惹來大量網民討論，不少人慨嘆，送禮者傾注情感、精心準備的禮物，在其他人眼裡或許只是一堆佔用空間、隨時可以清掉或換錢的普通物件。



發帖者稱，自己曾鄭重地把同人誌贈給好友，在對方離世後，同人誌卻被掛到網上販售。（AI生成圖片）

同人誌非普通商品 承載私人記憶與共鳴

要理解事件的爭議點，首先要知道「同人誌」在二次元社群的特殊地位。同人誌是創作者與粉絲基於動漫、遊戲或文學作品進行二次創作的合集，常見形式包括漫畫、小說及插畫集。

同人誌是創作者與粉絲基於動漫、遊戲或文學作品進行二次創作的合集，常見形式包括漫畫、小說及插畫集。（AI生成圖片）

與商業出版刊物不同，同人誌從約稿到印刷大多由創作者自費完成，由於印量小、成本高，其販售途徑多屬非商業性質，旨在展示對原作的喜愛並尋求同好共鳴。對贈送者與受贈者而言，同人誌蘊藏着共同的追漫記憶與情感連結，在愛好者眼中絕非單純有錢就買到的商品。

二手市場高價轉售 交易價值壓倒創作初衷

然而，當同人誌流入二手市場，其價格變化可能極度劇烈，某些稀缺名家創作或已絕版的同人誌，在二手交易平台上常被炒至數千元人民幣，定價取決於作者名氣、年份及資訊差。過往亦常有創作者指責炒家高價轉售限量同人誌，甚至連免費發放的「無料」周邊都被拿去高價販售。當市場價值強行壓過創作本意，隨之爆發爭議。

炒家高價轉售限量同人誌，甚至連免費發放的「無料」周邊都被拿去高價販售。（AI生成圖片）

紀念品變遺物 被賣掉的5000本漫畫

事件真正令人不安的，是「帶有紀念意義的贈物在受贈者逝世後被處置」的現實場境。舊書商常接到家屬電話要求處理過世親人的藏書，對悲痛的家屬來說，清理房間是必須面對的現實。台灣 PTT 論壇亦曾有網民分享，有友人離世後，家屬因不了解藏品價值與背後情感，直接將生前收集的約 5,000 本漫畫，連同個人收藏品全數賤賣給二手書店。家人往往不了解遺物的價值，但卻必需作出處理，而對贈送者而言，心意最終被清空拍賣，難免產生巨大心理落差。

台灣 PTT 論壇亦曾有網民分享，有友人離世後，家屬因不了解藏品價值與背後情感，直接將生前收集的約 5,000 本漫畫，連同個人收藏品全數賤賣給二手書店。（AI生成圖片）

錯位的兩種價值：心意與處置權

禮物送出時承載著贈與者的情感，但接收後，物權與處置權便屬於受贈者及其繼承人，兩種價值在法律與現實層面並無必然對齊的義務。「遺物變拍賣品」的帖文能引發廣泛共鳴，正是因為許多人在當中的期望落差中看見自己的想法：慎重交付的情感產品，最終在時間磨蝕或家屬的不解中煙消雲散。