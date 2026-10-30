31歲好教師腦出血住ICU昏迷29天！歌手吳克群匯款￥10萬助渡難關

河北省邯鄲市1名31歲高三（相當於香港中六）男教師，深夜突發嚴重腦出血送院搶救，歷經逾10小時開顱手術後，在深切治療部（ICU，又譯：重症監護室/Intensive Care Unit）昏迷近1個月，命懸一線。據悉，該名教師平日生活極為節儉，卻自費為學生列印3年的學習資料及添置教學設備。其任教班級的學生不捨恩師，自發在內地網絡平台發起大規模呼籲捐款。消息傳開後，台灣著名流行歌手吳克群主動捐贈10萬人民幣（約12萬港元）作為緊急醫療救治費用，家屬當天傍晚證實善款已全數到賬。



河北省邯鄲市魏縣31歲高三男教師武小強，深夜突發嚴重腦出血送院搶救，歷經逾10小時開顱手術後，在深切治療部昏迷近1個月，命懸一線。（網上圖片）

深夜家中突倒下 血管畸形開顱10小時

據內地《九派新聞》報道，31歲的武小強為魏縣第五中學的高三政治科教師。事發於9月30日深夜，武小強在家中廁所突然暈倒失去意識，10月1日凌晨被緊急轉送醫院，經醫生診斷為突發性腦出血。

主診醫療團隊指出，武小強腦部存在先天血管畸形，加上患有高血壓，導致血管變得極其脆弱。（《江蘇新聞》圖片）

主診醫療團隊指出，武小強腦部存在先天血管畸形，加上患有高血壓，導致血管變得極其脆弱。他隨後接受2場高風險手術，其中1場開顱減壓手術耗時約10小時，院方抽取了約10毫升血液，但腦內另有約20毫升血液已凝結成血塊。截至10月29日，武小強已在病榻上陷入深度昏迷29日，雖然偶能勉強睜眼，但完全失去言語及自主意識，尚未完全脫離生命危險，而他每日的ICU護理費用近1萬元人民幣（約1.2萬港元）。

河北省邯鄲市魏縣1名年僅31歲的高三男教師武小強，深夜突發嚴重腦出血送院搶救，歷經逾10小時開顱手術後，在深切治療部昏迷近1個月，命懸一線。（《江蘇新聞》圖片）

平日生活節儉 自費為學生添設備手寫學生獎狀

面對龐大的醫療支出，武小強的學生最先在網上發起求援。《江蘇新聞廣播》綜合資訊報道，魏縣五中全體教職員工在得悉武老師的病情後，隨即組織內部募捐籌得20,845.5元人民幣（約2.5萬港元）。學生與親友亦同步在內地大病籌款平台上發起目標為50萬人民幣（約59萬港元）的愛心募捐。

在教學物資上，武小強卻多次自費為課室添置列印機和小喇叭，甚至細心核對全班座位表，逐一為學生手寫「早讀之星」鼓勵名牌。（網上圖片）

家屬透露，武小強平日為人內向低調、生活極其樸素，1部智能手機使用了十餘年也捨不得更換。在教學物資上，他卻自費為課室添置列印機和小喇叭、為全班學生免費列印3年政治資料，甚至細心核對全班座位表，逐一為學生手寫「早讀之星」晨讀鼓勵名牌。全班學生在武小強病後，在網上為恩師發聲，相關內容登上微博與抖音熱門搜尋。

正是這份真摯關懷，令全班學生銘記於心，他們在網上為恩師發聲，相關內容登上微博與抖音熱門搜尋。圖為武小強的學生在班級合照。（網上圖片）

吳克群暖心援助 胞妹：看短片始知善長身分

10月29日中午，歌手吳克群透過社交網絡發布短片為武小強發聲：「好人不該輸，1位把所有的溫柔都給了學生的好老師，不該就這樣倒下。我來搭把手（意即伸出援手），拿出10萬元作為武老師的醫療費用。」

歌手吳克群透過社交網絡發布短片為武小強發聲。（《江蘇新聞》圖片）

好人不該輸，1位把所有的溫柔都給了學生的好老師，不該就這樣倒下。我來搭把手，拿出10萬元作為武老師的醫療費用。 吳克群

事發前1天的確有人詢問銀行賬戶號碼，但直至當天下午，武老師胞妹看到短片並查核賬戶明細，才知道該筆款項是吳克群捐贈的。（網上圖片）

家人對吳克群及社會各界善心人士的鼎力相助感激涕零。（網上圖片）

當天下午約5時許，武小強的胞妹武雪晴在專訪中證實已收到這筆款項。武雪晴表示，事發前1天的確有人詢問銀行賬戶號碼，但直至下午看到短片並查核賬戶明細，才知道這10萬人民幣是吳克群捐贈的。家人對吳克群及社會各界善心人士的鼎力相助感激涕零。事件在微博熱搜上持續發酵，不少網民紛紛為這名青年教師集氣，祝願他早日康復重返講台。