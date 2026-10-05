七旬母來暫住樓梯重摔腦出血！女兒自責　醫生查病因證：不是你害

有時候，醫生為病人進行檢查，不只是為了治療，更可能拯救了快被自責壓垮的家屬。台灣加護病房（港譯深切治療部，ICU）醫師陳志金在Facebook專頁發文分享個案，指1名70歲老婦從樓梯摔下來，跌了4至5級樓梯階，前額著地，送到急症室時手腳仍有力氣，但「後來開始嘔吐，意識變差，最後插管進入加護病房」。病人的電腦斷層掃描顯示，其兩側額葉挫傷出血、兩側硬腦膜下出血，神經外科評估後暫時不需要開刀，但如果後續惡化，就要進行緊急手術。



但陳醫生檢閱第二次電腦斷層掃描報告，發現「小腦這邊好像比較黑」，向住院醫師詢問「放射科報告有沒有提到中風？」，而報告的確曾提及中風。陳醫生遂安排女病人接受磁力共振（MRI）掃描，但住院醫師質疑「就算真的是中風，她現在腦出血，我們也不能給抗凝血或抗血小板藥。MRI結果應該不會改變治療吧？」。陳醫生解釋「治療方向不會改變，可是對家屬來說，差很多」。



70歲老婦從樓梯上摔下來，跌了4至5級樓梯階，前額著地。（AI生成圖片）

翌日女病人丈夫和子女皆前往醫院了解，陳醫生解釋病人「出血目前仍在觀察中，還沒有完全脫離危險期，3到4天內，腦部可能腫脹與出血變化都還要小心」，當時病人的女兒眼睛通紅。

原來陳醫生翻閱病歷，並核對家屬描述，發現老婦在過年前往女兒住所暫住，早上下樓時摔倒，頭部撞地。陳醫生估計女兒大感自責，於是向對方解釋「MRI結果出來了。阿嬤（病人）應該是先發生小腦中風，平衡感變差，才會跌倒、撞到頭」、「所以，不要再一直想，是不是家裡的裝潢害媽媽跌倒，也不要再想，是不是不該邀請媽媽來你家住」。

女病人意識變差，最後插管進入加護病房」，電腦斷層掃描顯示，兩側額葉挫傷出血，兩側硬腦膜下出血。（AI生成圖片）

陳醫生再向病人的女兒解釋，「媽媽本來就有高血壓、糖尿病、血脂異常，年紀到了，血管疾病隨時都可能發生。只是這次剛好發生在你家」。

這不是你害她跌倒，反而是還好她那時候住在你家，才有人立刻發現，立刻送醫。 陳醫生強調

女兒聞言哭泣，「那一刻，沒有什麼戲劇性的哭喊，只有一個女兒，坐在加護病房外，用手摀住臉，像終於卸下了一塊壓在胸口很久的石頭」。而女子的兄弟聞言點頭，陳醫生向該名女子表示「你看，沒有人在怪你」、「你也不要一直怪自己」。

陳醫生解釋「MRI結果出來了。阿嬤應該是先發生小腦中風，平衡感變差，才會跌倒、撞到頭」、「所以，不要再一直想，是不是家裡的裝潢害媽媽跌倒，也不要再想，是不是不該邀請媽媽來你家住」，女兒聞言痛哭。（AI生成圖片）

陳醫生表示，病人的情況沒有因而變輕，但「家屬心裡某個地方，終於不再那麼殘忍地責怪自己」。很多人以為，醫生只是在拯救病人的生命，「但在加護病房，我們常常也在搶救家屬快要崩塌的心」。住院醫師事後表示，「那個MRI不是為了改變藥物，而是為了改變家屬對這件事的理解」。

醫療不是每一次都能讓病人立刻好起來，但有時候，我們可以讓家屬不要再用錯誤的故事懲罰自己，真相不一定能改變病情，卻可能改變一個人背負痛苦的方式。 陳醫生總結

（Facebook專頁「Icu醫生陳志金」）