茉莉奶白聯名Chiikawa玻璃杯沖洗爆裂　顧客手指神經割斷產品下架

近年在內地熱爆的新茶飲品牌「茉莉奶白」（Molly Tea），早前與日本人氣動漫角色Chiikawa（吉伊卡哇）推出聯名周邊產品，即時引發搶購熱潮，惟聯名產品上線首天即傳出嚴重事故，有顧客購買玻璃水杯後，在水喉下僅用冷水沖洗，杯身竟突然劇烈炸裂，導致該名顧客手指神經被割斷、血管破裂，需緊急送院做手術。事件引發全網關注後，茉莉奶白官方已派員跟進賠償，並於翌日將涉事產品緊急下架。



有顧客購買了茉莉奶白聯名Chiikawa玻璃杯，表示「拆開包裝碰到桌面就裂開」、「輕輕一碰就出現裂紋」，甚至有消費者反映外賣送抵拆盒時，杯子已碎成多塊。（網上圖片）

茉莉奶白與吉伊卡哇（Chiikawa）的聯名套餐正式開售，套餐包含1杯飲品及1個專屬玻璃水杯，最低售價為47人民幣（約55.3港元）。（網上圖片）

冷水沖洗玻璃杯突自爆 顧客割斷神經需動手術

據內地《荔枝新聞》報道，事發於10月29日，茉莉奶白與吉伊卡哇（Chiikawa）的聯名套餐正式開售，套餐包含1杯飲品及1個專屬玻璃水杯，最低售價為47人民幣（約55.3港元）。沒料到開售首天，社交平台即見到有網民發文，指其朋友購買該款聯名玻璃水杯後，拿在水龍頭下以常溫清水沖洗，杯身在毫無徵兆地突然炸裂。

茉莉奶白聯名Chiikawa產品開售首天，即有網民指其朋友玻璃會在水龍頭沖洗時，杯身在毫無徵兆地突然炸裂。（網上圖片）

事發時玻璃杯沒有盛載過熱水，僅僅是冷水沖杯身便告爆裂，顧客遭碎片割傷手指，導致「血管破裂、神經都斷了」，必須立即送院，並接受急症清創及接駁手術。（網上圖片）

發文者表示，事發時玻璃杯沒有盛載過熱水，僅僅是冷水沖杯身便告爆裂，他的手指遭碎片割傷，導致「血管破裂、神經都斷了」，必須立即送院，並接受急症清創及接駁手術。事件曝光後，留言區有大批已購買該產品的網民紛紛投訴，反映同款玻璃杯質量差劣，有人表示「拆開包裝碰到桌面就裂開」、「輕輕一碰就出現裂紋」，甚至有消費者反映外賣送抵拆盒時，杯子已碎成多塊。

茉莉奶白聯名Chiikawa推出產品，但上線首天即傳出嚴重事故。（網上圖片）

標榜耐溫達100℃ 官方急聯絡傷者 產品全線下架

針對消費者的受傷指控，茉莉奶白官方帳號迅速在帖文留言回應，稱「情況已收到，品牌高度關注及重視，正在全面跟進中」。受傷當事人的朋友當晚更新動態，指傷者手術順利完成，目前正留院接受康復治療；品牌相關負責人已親自聯絡，表明會前往醫院探望並作出相應賠償。

茉莉奶白官方賬號迅速在帖文留言回應，稱「情況已收到，品牌高度關注及重視，正在全面跟進中」。（網上圖片）

該涉事玻璃杯的外包裝說明標明杯身主要材質為高硼矽玻璃，適用溫度為0℃至100℃。高硼矽玻璃理應具備較強的抗熱震及結構穩定性，惟多名買家反映實物杯壁極薄，成品品控與安全系數備受質疑。



傷者表示已順利完成手術，手術成功，目前在住院恢復中。（網上圖片）

至10月30日，茉莉奶白微信小程序已徹底無法搜尋到該款聯名水杯。經致電北京等多地實體門店，店員證實接獲總部通知，該款水杯已即時停售並全面下架，已購買問題產品的顧客可憑有效購買記錄到店或於線上辦理退款。



專家分析：代工周邊品質把關成茶飲行業盲點

發源於深圳的茉莉奶白主打花香鮮奶茶，近年擴張迅速，截至2026年10月門店超過3,000家。透過高頻率的IP聯名成功帶動年輕粉絲客群與銷售額。惟茶飲行業普遍不會掌控周邊產品的生產工序，多是外判予第三方工廠生產，故常出現重外觀、輕質檢的情況。

茶飲行業普遍不會掌控周邊產品的生產工序，多是外判予第三方工廠生產，故常出現重外觀、輕質檢的情況。（網上圖片）

業內質檢專家提醒，高硼矽玻璃若在吹製退火過程中產生內應力不均，或杯壁厚薄嚴重不均勻，極易在輕微水壓或微弱溫差下發生爆裂。目前法律界人士建議，已購買該批次玻璃水杯的消費者應立即停止使用，妥善封存或退貨，若因產品瑕疵導致人身傷害，應保留就醫單據及產品殘骸向品牌及消委會追討賠償。

