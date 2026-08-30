日本女生訪港去CHIIKAWA特展！酒店職員不慎清走紀念品　結局窩心

本港創意品牌AllRightsReserved（ARR）舉辦的「CHIIKAWA ARTIVERSE」（吉伊卡哇︰藝術宇宙）特展由8月1日起至9月6日，在尖沙咀K11 MUSEA及海濱舉行，吸引許多粉絲到來「朝聖」。



1名香港網民於8月14日在Threads發文表示，有2名日本朋友非常喜歡CHIIKAWA，所以特意前來香港參觀特展，「仲買咗2次特典飛去2次」。她們住在香港尖沙咀凱悅酒店，去完第一次後，她們將8款「CHIIKAWA ARTIVERSE」AR磁石章連調色盤底座及鉛筆造型小道具，從盒中取出影相，之後隨手放回原位，再去第二次特展。



「點知第二朝準備check out執行李嗰陣，先發現個盒同AR畫板唔見咗」，她們立即詢問職員，原來清潔人員以為她們已經取走盒中紀念品，卻不知道是「盒中盒」，所以將「空盒」連同AR磁石章連調色盤底座當作垃圾，為她們扔棄。2名女生大感失望，卻覺得「自己都有錯，將個盒放得唔好」，只好寄存好行李就外出用膳。



豈料用膳後返酒店取行李準備返日本之際，酒店經理「送返一盒全新嘅畀我朋友」，樓主大讚「香港嘅酒店服務實在太神，連我朋友都嚇一跳」，「呢件事喺日本瘋傳緊，有日本人睇完之後都話好想嚟香港玩」，樓主受到日本朋友拜託，「用中文講出嚟，想多謝返酒店」，「當日要趕飛機，所以沒有好好的答謝酒店，同埋希望件事也沒有帶給酒店職員麻煩」。



2名日本女生從盒中取出紀念品影相，之後隨手放回原位，再去第二次特展，沒料到物品被當垃圾丟棄。（X@sakibon69圖片）

《香港01》翻查當事人在X（前稱Twitter）的發文，當事人本身用日文慨嘆自己太過粗心，將「戰利品」隨手放在地上，被酒店職員扔掉，之後上載影片，男經理用日文道歉，表示職員不慎處理，一邊賠罪，一邊遞上一袋印有CHIIKAWA的環保袋，事後發現正是該套「戰利品」，酒店經理「送返一盒全新」賠罪。事主驚訝地表示「事情突然有了轉機」、「是特典套裝，怎麼得到的，至今還是個謎」。

2名日本女生事後發現紀念品被酒店職員清走。（Threads@siuhim46）

對於酒店的「神公關」，許多港日網民紛紛留言：

「酒店好負責任，另類金色記憶球」

「好欣賞啲做錯又肯承擔責任處理返件事嘅人同公司，真心少之又少」

「酒店應對幾好，起碼肯負責任」

「點買盒全新返嚟？好勁」



「香港人都很善良」

「我以前覺得我沒必要去香港，但看了這篇之後，我開始想去了」

「我漸漸愛上了香港，因為我遇到的每個人都非常友善」



女生用膳後返酒店取行李準備返日本之際，酒店經理「送返一盒全新」賠罪。（X@sakibon69影片截圖）

CHIIKAWA特展8月1日開幕，最矚目是全球首個巨型CHIIKAWA主題旋轉木馬裝置，然而，主辦單位在前一晚在開幕前夕突然宣布，因例行檢查時發現該個旋轉木馬運轉時有異常雜聲需要修繕，為保障安全而停用旋轉功能，同時推出兩種退款方案，包括選擇全額退票，或退還130元木馬體驗差額，並繼續參觀及拍照，一眾粉絲仍然興致勃勃前往打卡。

日本女生特別拜託港人樓主「用中文講出嚟，想多謝返酒店」，「當日要趕飛機，所以沒有好好的答謝酒店，同埋希望件事也沒有帶給酒店職員麻煩」。（Threads@siuhim46）

另外，根據購票網站，CHIIKAWA ARTIVERSE 戶外藝術區入場券加上特典套裝售價520港元：

1. 一張收費展區門票（12歲或以上）

2. 一套八款「CHIIKAWA ARTIVERSE」AR磁石章套裝－連調色盤底座（非賣紀念品）

3. 一套「鉛筆造型互動小道具」及角色斜揹袋（⾮賣紀念品，款式隨機）

4. 可進入 CHIIKAWA ARTIVERSE 戶外藝術區一次，戶外藝術區內迴旋木馬藝術裝置為靜止展出狀態

5. 一張《CHIIKAWA迴旋木馬》紀念卡（⾮賣紀念品，款式隨機）

6. 享有紀念商店專屬購物通道，盡享流暢購物體驗



根據購票網站，CHIIKAWA ARTIVERSE 戶外藝術區入場券加上特典套裝售價520港元。（Klook官網圖片）

▼8月1日CHIIKAWA特展8月1日開幕情況▼



CHIIKAWA主題特展「CHIIKAWA ARTIVERSE」8月1日於尖沙咀K11 MUSEA開幕，戶外巨型迴旋木馬停轉，但無阻一眾「擁躉」入場拍照。（資料圖片/吳美松攝）

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（Threads@siuhim46、X@sakibon69）