Chiikawa聯乘JR東海新幹線限售袋掀轉售爭議　同一賣家狂賣60個

日本人氣角色Chiikawa（又譯：吉伊卡哇／ちいかわ）聯乘商品再掀轉售爭議。JR東海為配合《電影Chiikawa人魚之島的秘密》推出東海道新幹線限定迷你手提袋，活動列明每人每日只可取得一次乘車證明，並明文禁止轉售。然而，活動開始約一星期後，日本二手交易平台被發現有同一帳戶放售約60個同款贈品，數量明顯超出一般參加者短期內可取得的數目，事件惹來Chiikawa粉絲關注。



JR東海其後調查東京、名古屋及大阪三個換領點的入貨、換領及庫存數字，表示未發現不自然差異，認為由職員或相關人士大量挪用贈品再轉售的可能性較低。



JR東海與《電影Chiikawa人魚之島的秘密》合作推出限定活動，角色Chiikawa、小八貓及兔兔換上鐵路制服造型。（JR東海官方圖片）

JR東海×Chiikawa推新幹線限定贈品 每人每日只可取一次

JR東海與《電影Chiikawa人魚之島的秘密》合作推出「東海道新幹線ツツウラウラ旅」活動。參加者乘搭東海道新幹線後，須透過手機進入指定活動網站，利用位置及速度測定功能完成指定程序，才可到指定地點換領限定贈品。第二階段由9月1日至10月31日派發「原創迷你手提袋」。

官方條款明確規定，每名參加者每日只可取得1次乘車證明，而且每人只可持有1個活動帳戶。到換領地點後，參加者亦須在職員面前即時操作手機上的換領畫面，贈品亦嚴禁轉售或轉讓。

活動開始約一周 同一帳戶被揭放售約60個

爭議在9月上旬爆發。據日本媒體ねとらぼ報道，活動第二階段開始不久，即使參加者連續每日乘搭新幹線並完成換領，理論上亦只能取得約8個手提袋；然而，二手交易平台卻出現1個帳戶，放售約60個同款限定手提袋。

日本娛樂資訊網站ピンズバNEWS亦指，涉事帳戶在9月7日前後放售大量手提袋，每個叫價約1,700日圓（約86港元）。事件曝光後，網上隨即有人猜測出售的貨品是否來自職員，甚至涉及所謂「內部流出」。

第二階段限定贈品為原創迷你手提袋，正面印有Chiikawa、小八貓及兔兔身穿鐵路制服、乘坐新幹線的圖案。（JR東海官方圖片）

JR東海查東京、名古屋、大阪庫存 稱未見贈品「不翼而飛」

針對外界質疑，JR東海於9月15日作出回應。公司表示已得悉大量轉售事件，並就外界關注是否有人從內部直接取走大批贈品，核對東京、名古屋及大阪3個換領點的相關數字。

調查結果顯示，3個換領點的入貨、換領及庫存數字未見不自然差異。因此，JR東海指出，由員工等相關人士大量挪用贈品再轉售的情況「較難想像」。

不過，這批數量明顯異常的手提袋究竟如何落入同一賣家手中，目前仍未有公開結論。據《香港01》了解，官方早已設有SMS認證及電子核銷功能，如發現有人偽造GPS位置資料，公司有權停止相關帳戶。



手提袋太受歡迎 部分換領點改派「引換證」後補寄

大量轉售事件發酵期間，JR東海亦於9月10日前後調整部分贈品派發安排。由於迷你手提袋反應熱烈，部分換領點出現缺貨情況，官方改為向符合資格的參加者發出「引換證」，待贈品重新備妥後再以郵寄方式寄出。

Chiikawa角色在東京車站擔任一日站長。（JR東海官方圖片）

JR東海聯乘活動亦在商場設置巨型Chiikawa裝置，吸引粉絲到場打卡。（JR東海官方圖片）

雖然有傳媒將此舉與轉售風波聯繫起來，但官方表示，調整安排是因為贈品反應熱烈及庫存不足，並未表明與轉售事件有直接關係。

搭乘新幹線，即可獲得 4 款不同的 AR 相框！（JR東海官方圖片）

活動亦推出一組4張原廠模切貼紙，以及印有聯乘圖案的限定款式。（JR東海官方圖片）

聯乘活動抽獎中一款限定贈品為卡套。（JR東海官方圖片）

《電影Chiikawa人魚之島的秘密》。（電影官方圖片）

事實上，日本動漫角色Chiikawa近年人氣席捲全亞洲，隨之而來的轉售與炒賣問題亦屢見不鮮。據日本媒體ねとらぼ報道指出，日本連鎖迴轉壽司巨頭「藏壽司」（くら寿司）日前被爆有兼職員工違規，將尚未公開發放的聯乘特典私自侵佔並放售，致官方於9月6日緊急腰斬聯名活動，其後正式承認員工違規並報警處理。正因這宗風波記憶猶新，大批日本粉絲見到二手平台再度湧現數十個新幹線限定手提袋時，紛紛擔憂『難道又是藏壽司事件重演』，憤而要求徹查是否有人監守自盜。