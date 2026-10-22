Chiikawa×ANA周邊開賣前爭議　台代購問寄集運倉捱轟　官網有設限

網購外國限定商品，先看清楚店方條款，是常識吧！全日空（ANA）與人氣角色《Chiikawa》（台譯《吉伊卡哇》）推出聯名周邊，首批商品10月23日開賣。豈料開賣前，網上流傳台灣1名代購業者向官方查詢可否把貨品寄到日本的集運倉，並在社交平台公開官方不接受集運倉及海外地址的回覆，被網民批評連累一般海外買家。



不過，ANA集團旗下全日空商事營運的購物網站A-style，其利用規約本已列明服務只限日本國內居民，聯名特設頁亦寫明不接受寄往集運或代購地址的訂單，發現使用轉運服務可能取消訂單。至於網民所講的「封鎖帳號」，特設頁沒有提及，但A-style 的利用規約訂明，用戶如被判斷為海外居住者登記等違規情況，網站可停止其使用服務。



Chiikawa與ANA 推出聯名周邊，角色換上 ANA 制服。（A-style）

Chiikawa與ANA 推出聯名周邊，角色換上 ANA 制服。（IG@ana.japan）

Chiikawa與ANA 推出聯名周邊，角色換上 ANA 制服。（IG@ana.japan）

Chiikawa與ANA 推出聯名周邊，角色換上 ANA 制服，還有特別塗裝客機！（IG@ana.japan）

彩繪機10月19日首航 周邊10月23日開賣

據日本旅遊媒體《Travel Watch》報道，「Chiikawa彩繪機」10月19日在東京羽田機場出發首航，首航航班由羽田飛往長崎，不少粉絲到場送機。據A-style頁面，首批聯名周邊以Chiikawa等角色穿上ANA制服為主題，網店於10月23日（周五）日本時間上午10時（香港時間上午9時）開賣，部份機場禮品店同日開售；國際線機內免稅品預購亦於日本時間10月23日零時起接受預訂。

Chiikawa與ANA 推出聯名周邊，角色換上 ANA 制服，還有特別塗裝客機！（IG@ana.japan）

台灣PTT討論區有網民開帖，指有代購去信查詢後官方禁止轉運。（PTT 截圖）

不少海外買家購買日本網店商品時，會先寄到日本的集運公司倉庫，再轉運回當地。台媒報道，有台灣網民在Threads爆料，台灣PTT討論區10月20日下午亦有網民開帖，指1名專營代購的台灣業者向ANA查詢可否以集運倉收貨，官方回覆不接受集運倉及海外地址，發現的話會取消訂單，「甚至封鎖帳號」。該代購其後在社交平台公開查詢過程及回覆，據PTT網民所指，事主的帳號其後已無法瀏覽。

Chiikawa與ANA推出聯名周邊，角色換上 ANA 制服，10月23日開賣。（A-style）

Chiikawa與ANA推出聯名周邊，角色換上 ANA 制服，10月23日開賣。（IG@ana.japan）

網民質疑代購被指有人手採購仍去信查詢

有網民質疑，該業者被指在日本本身有人手採購，為何仍要向官方查詢轉運規定，亦有人擔心集運地址無法使用，一般消費者及小型代購會更難購買。官方收緊規定未必影響其生意，有網民質疑對方有壟斷貨源之嫌。

官網原文：只限日本國內居民購買

不過，A-style的聯名特設頁寫明，網站「只限居於日本國內的顧客」使用，「不接受寄往海外，以及寄往日本國內海外轉運或代購服務地址的訂單」。如發現使用轉運等服務，「可能會取消訂單」，頁面的英文說明亦寫明不能使用國際運送及海外轉運服務，特設頁沒有提及封鎖帳號。有網民指，這些一直是代購行業的「灰色地帶」，擔心事件曝光後會令航空公司加強檢查。

規約有寫明商品只會在日本國內配送，商用訂單可能不獲接受。（A-style）

翻查A-style的利用規約，第4條已寫明服務只供居於日本國內人士使用，不能以海外地址登記會員或寄往海外，如判斷為海外居住者的訂單，商品會自動取消。規約亦禁止被判斷為海外居住者的登記，以及未經同意把商品作轉售等用途。用戶如有這些行為，網站可不經通知停止其使用服務或刪除會員登記，並取消全部訂單。規約第7條另寫明，商品只會在日本國內配送，商用訂單可能不獲接受；如用戶登記資料虛假或有誤（特別是送貨地址），或以營利為目的轉售，網站可取消或解除買賣合約。

Chiikawa與ANA 推出聯名周邊，角色換上 ANA 制服，還有特別塗裝客機！（IG@ana.japan）

網民之間對事件起因說法不一，有台灣網民指限制在事件後才加上，亦有網民貼圖指規定本來已存在。從規約所見，只限日本國內居民的規定應早已存在，至於特設頁有關集運及代購地址的說明何時加上則未能查證。

Chiikawa與ANA 推出聯名周邊。（IG@ana.japan）

首3日每人每款限購2件 公仔約115港元

據A-style頁面，10月23日至25日（周五至周日）一連3日，每人每款商品限購2件，BOX 商品限購1件，10月26日起取消限購。穿制服的角色公仔吊飾共8款，每個2,310日圓（約115港元）、毛公仔共3款，每個3,080日圓（約153港元）、亞加力膠匙扣BOX售6,160日圓（約306港元）、徽章BOX售2,640日圓（約131港元）、毛巾手帕售880日圓（約44港元）、另有貼紙5張套裝2,200日圓（約109港元）及文件夾3個套裝1,320日圓（約65港元）。以飛機紙杯為設計的陶瓷杯套裝售5,500日圓（約273港元），A-style 頁面指開賣日期確定後會再公布。

Chiikawa與ANA 推出聯名周邊。（A-style）

Chiikawa與ANA 推出聯名周邊。（A-style）

Chiikawa與ANA 推出聯名周邊。（A-style）

Chiikawa與ANA 推出聯名周邊。（A-style）

Chiikawa與ANA 推出聯名周邊。（A-style）

（AI生成圖片）

港人同受限制 頁面另列機場店及機內販售

A-style的限制適用於所有不住在日本的顧客，香港買家透過集運網購同樣不獲接受。頁面另列出其他販售渠道，包括日本各地機場的ANA FESTA禮品店，其中千歲、羽田、福岡及那霸共4間店，在10月23至25日採用全預約制（先到先得），10月16日已開始接受預約，沒有預約不能入場，另有多間位於保安檢查區內，只限持機票旅客進入。

羽田及成田機場共4間免稅店亦有售部分商品，只限持國際線機票旅客進入。國際線機內免稅品預購方面，從海外出發的航班須於3日前預訂，機上訂購則由11月1日起接受。據《Travel Watch》報道，聯名周邊亦會在 Chiikawa 官方店舖「ちいかわマーケット」（Chiikawa Market）及「ちいかわらんど」（Chiikawa Land）發售，A-style頁面註明兩者的限購數量與 A-style 不同。

（綜合）