日本女偶像「膠水固定瀏海」掀風潮　廠商急聲明：請遵守原本用法

根據日媒Sponichi報道，日本偶像女團「iLiFE!」的16歲預備團員Omeme，26日在社交平台X上分享了一段打造「偶像鐵瀏海」的教學影片。為了讓瀏海在動感的舞台唱跳中保持造型，她示範將一款液體膠水沾在指尖，直接塗抹在自己的真髮上固定形狀。這支標榜「需求度超高、絕不走樣」的影片迅速在年輕族群與追星圈中爆紅。



原本這款橘色瓶蓋、有經典外型的膠水、是許多日本人記憶中美勞課必備的液體膠水始祖。創業於1899年的老牌膠水製造廠「YAMATO」，眼看這股膠水塗抹在皮膚上的「流行」越演越烈，隨即於27日在官方X帳號發表聲明。

膠水製造廠「YAMATO」於27日在官方X帳號發表聲明（截取自X@yamato_na_150）

按圖看日本偶像女團「iLiFE!」成員Omeme相片：

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YAMATO在文中首先感謝大眾對該公司產品的愛用，但也嚴正指出，影片中介紹的使用方式已偏離製造商的本意。公司無法保證將膠水用於人體上的安全性，基於此考量，強烈呼籲消費者務必遵守產品「原本的用途與使用方法」，切勿盲目跟風將膠水塗抹在皮膚或頭髮上，以免引發過敏等不適症狀。

YAMATO發文表示影片中介紹膠水的使用方式已偏離製造商的本意（YAMATO官網）

面對廠商破例發布警告聲明以及社會大眾的關注，當事人Omeme隨後也在個人X帳號發文致歉。她深刻反省表示：「這次因為我的發文給各位添麻煩了，在此致上最深的歉意。」她坦承自己以錯誤的方式介紹了YAMATO公司的重要商品，未來會更加謹言慎行，保證絕不再犯相同的過錯。這場由「完美瀏海」引發的意外風波，最後在當事人公開道歉與廠商的安全使用聲明下暫告一段落。

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