佐佐木舞香日本麥當勞廣告爆紅　狂吸2000萬點擊　遭網民踢爆假食

日本麥當勞（日本麥當勞官方X）最近一支全新廣告，意外變成全球社交平台熱門話題。影片找來女星佐佐木舞香（佐々木舞香）出演，原本只是日本地區宣傳用的16秒短片，卻因為演算法瘋狂擴散，在短短不到一天內突破2,600萬次觀看，甚至一路燒到海外X、Reddit與TikTok平台。



不少網友都被影片中的女友感氛圍吸引，尤其是佐佐木舞香在小套房廚房裡拿著漢堡、一邊露出害羞微笑一邊開吃的畫面，被大量轉發討論，有點類似去年的SAO（荒木佐保里）。

佐佐木舞香（佐々木舞香）（Instagram@maika_sasaki_）

引發網友爭論舞香到底有沒有咬到漢堡？

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除了佐佐木舞香的可愛外表受到歐美網友的喜愛吸引關注之外，不少日本網友則將焦點放在「食物誇大」及「根本沒吃」上。有人留言：

「明明正常拍商品就好，卻故意拍這麼大顆，根本誇大廣告」

「第一次看到食物廣告只是假裝吃」



同樣獲得許多讚數。

更多佐佐木舞香（佐々木舞香）的相片：

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在16秒的影片反覆重播後就能發現，佐佐木舞香雖然整支影片都在營造準備大口咬下的氛圍，但鏡頭其實始終沒有拍到真正咬下漢堡的瞬間，反而是在最後幾秒用表情與咀嚼動作帶過，讓不少人懷疑：

她根本沒吃到吧？

不過，無論佐佐木舞香到底有沒有真的咬下去，日本麥當勞這波宣傳顯然已經成功。畢竟一支只有16秒、原本只是地方限定新品廣告的影片，能夠靠著可愛與有沒有吃兩大話題，在全球社交平台瘋傳，激起討論，某種程度上已經是今年最成功的病毒式行銷案例之一。

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