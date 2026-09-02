日本偶像寫真爆「事業線是用筆畫的」　網民放大相片：P圖極粗糙

日本女團FRUITS ZIPPER成員櫻井優衣，最近突然在網絡上炸開了鍋。不是因為新作品，也不是因為戀愛緋聞，而是她兩年前拍的一本寫真集，封面被網友抓包「事業線是用畫的」。對，你沒看錯，用畫的。發行兩年才被抓包。



這本寫真集叫《你的笑容是我的動力》（キミの笑顔が原動力），是櫻井優衣2024年初為了紀念出道10周年拍的數位寫真集，售價1,320日圓（約64港元），出版社是東京新聞社。本來都發行兩年多了，該買的粉絲也買了，該賺的錢也賺了，一切相安無事。結果前幾天，有個日本網友在社交平台X上把封面照放大一看——不對勁，這身材線條怎麼怪怪的？再仔細一看，這哪是事業線啊，根本就是拿筆隨便畫了兩條弧線上去吧！

櫻井優衣（Instagram@yui.sakurai_7）

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這條貼文一出來，日本網友直接笑瘋了。有人直接開嘲：「畫完好歹也模糊一下吧，也太明顯了」。還有人說：「寫真集最重要的就是修圖，結果你們修得這麼隨便」。更有網友直言：「這修圖看起來像是Photoshop的失敗作品，而不是一張照片」。最狠的可能是這句：「光是用筆畫了一條線，就讓這件事成了熱門話題」。

網友的顯微鏡模式一旦開啟，就停不下來了。除了事業線之外，大家又發現了新的「亮點」——櫻井優衣的腋下區域和臀部大腿比例，看起來也不太對勁。有人質疑「只有我覺得腿和腋下也過度修圖了嗎」，還有人猜測「他們可能用模糊效果處理過，但弄亂了圖層順序」。

粉絲兩派大戰

面對這場風波，粉絲的反應也分成兩派。一邊是失望的粉絲，有人翻出自己當年買的寫真集，嘆氣說「果然不是我的錯覺啊」。

另一邊是死忠粉拼命護航，說官方宣傳影片裏的櫻井優衣身材明明就很好，根本不需要靠這種粗糙的修圖來強調線條，出版社根本是弄巧成拙。

寫真集發行了兩年多，封面照被放上網賣了兩年多，偏偏過了這麼久才被眼尖網友抓包。目前出版社東京新聞社和櫻井優衣本人都還沒有對這件事做出任何回應。只能說，在這個放大鏡時代，修圖可以騙過一時，騙不了永遠。兩年前的封面照都能被翻出來逐幀檢視，只能奉勸各家出版社——修圖真的要用心，不然早晚會被網友抓出來公開處刑。

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