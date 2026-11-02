住公屋可否養狗？女子拖狗外出被質疑違規　房委會：可申請伴侶犬

香港近年積極推動「人寵共融」，不過在房委會現行規例下，若公屋租戶欲飼養狗隻須先申請。有公屋住戶於網上發文表示，所住屋邨不少住戶都有養狗，甚至光明正大拖着狗隻外出散步，質疑是否違規，「咁多人養狗都冇人理？」。



有網民認為，「佢喺屋邨帶着狗已經錯」，並有網民道出衛生及噪音問題，「慈雲山屋邨仲多呀！又係大搖大擺拖狗搭𨋢，住嗰層都夾埋有4至5隻，又通街屙屎屙尿，日日聽到狗吠聲，仲有成陣狗除味」。



也有網民說，「體諒下啦，大家都有生命，善有善報呀」、「如果養的人和狗能與居民和平共處，做乜要趕盡殺絕」、「唔好咁啦，會有好多毛孩變流浪狗㗎啦」、「好多人住公屋申請咗伴侶犬，就可以養狗」。



房委會網頁提到，未得房委會事先書面同意，租戶不得在租住單位飼養狗隻。在一般情況下，房委會不會批准租戶飼養狗隻，除非在特殊情況下（例如視障／聽障租戶需要飼養引路犬，或租戶獲醫生或心理學家證明需以狗隻為伴作精神支柱而需飼養伴侶犬），才會考慮作有條件批准。



有公屋住戶於網上發文表示，所住屋邨不少住戶都有養狗，甚至光明正大拖着狗隻外出散步，質疑是否違規。（facebook群組「公屋討論區」圖片）

該公屋住戶於facebook群組「公屋討論區」發文發相表示，「點解呢個屋邨咁多人養狗都冇人理？仲光明正大拉出去放狗，樓下起碼有幾10隻狗」。

公屋戶睹女子拖狗外出質疑違規：冇人理？

照片見到，大廈地下升降機大堂有女子拖着1隻目測像中型犬的狗隻，該隻狗有用狗繩拖着。

住公屋的樓主質疑，「咁多人養狗都冇人理？仲光明正大拉出去放狗，樓下起碼有幾10隻狗」。（資料圖片）

網民憂狗隻衛生問題：帶狗落街屙屎不清潔乾淨

「有時真係俾大狗嚇死」



「藍田都已淪陷，啟田商埸晚晚狗繽紛」



「最慘啲人帶狗落街屙屎就地屙，屙完用張廁紙抹咗佢，個地下係仲有屎漬。如果你成嚿屙喺度，你睇到唔會踩落去，但係佢抹咗之後，淨返嗰的污漬你就唔係好覺，一個唔該踩咗返屋企，個地板你會有一陣屎除。你問養狗嗰啲佢會唔會喺屋企個地板嗰度就咁屙屎，屙完之後用廁紙抹咗佢？梗係唔會啦，佢知道都係污糟㗎嘛」



有網民認為，「如果養的人和狗能與居民和平共處，做乜要趕盡殺絕」。（《超完美狗保姆》電影劇照）

網民：可申請伴侶犬 人同動物可以共存

「養狗點都好過養曱甴老鼠嚴重影響人嗰啲垃圾屋，其實畀條生路人行係咪咁難，好多人養狗係心靈伴侶，有狗狗相伴日子開心好多好多」



「算啦，咁執着，當做善事，點解迫主人放棄隻狗，佢冇大影響你，又何必咄咄逼人呢？」



「其實做人放鬆啲！人同動物可以共存！樣樣事都不滿！做人好辛苦！而家公屋可以申請合法養狗！有合法醫生紙證明！」



「有傷殘津貼嘅人士，可向醫生請求寫紙交房署，需要養狗狗作陪伴，由其長者或有抑鬱症人士，養狗無問題，問題係要識教，識管好狗狗，若無家教，不論人和狗，一樣令人討厭」



「可以咁光明正大帶狗行出嚟，必定係申請咗合法養狗。另外，隔籬左右有鄰居養狗對你都有好處，當有人喺附近徘徊，狗仔必定吠到唔停口。記得以前管理員同我哋講番，喺下一層巡樓未上到嚟已知道吠到佢離開為止。狗係人類嘅朋友，請唔好將佢妖魔化」



房委會網頁提到，未得房委會事先書面同意，租戶不得在租住單位飼養狗隻。（資料圖片）

房委會：容許因需飼養導盲犬在內的服務犬

房委會2003年11月起暫准合資格公屋租戶續養當年8月1日前已開始飼養的小型犬，直至其終老，現時按該原則獲准飼養的所有狗隻均已離世。

房屋署去年4月曾回應自由黨李鎮強的立法會書面質詢，指出公屋單位很多，養狗會影響環境衛生，亦易構成噪音滋擾，使鄰里之間容易有磨擦，故不打算進一步開放現有政策，讓所有公屋租戶登記其新飼養的狗隻。

署方指現時政策已平衡不同公屋租戶的需要，除了容許因需飼養導盲犬在內的服務犬，亦容許飼養貓、倉鼠等小體積寵物。

根據「屋邨管理扣分制」，「未經業主書面同意在出租單位內飼養動物」會被扣5分。（資料圖片）

公屋住戶未經申請飼養狗隻會被扣幾多分？

根據「屋邨管理扣分制」，「未經業主書面同意在出租單位內飼養動物」會被扣5分，「任由攜帶之動物及禽畜隨處排泄糞便，弄污公眾地方」會被扣7分。如公屋/中轉屋住戶在兩年內被扣除的分數累計達16分，其租約/暫准證將被終止。

（facebook群組「公屋討論區」/ 房委會）