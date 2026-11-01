等足20年！男子獲邀揀特快公屋：唔去會唔會影響申請？　網民解答

公屋單位僧多粥少，許多人寧願揀選特快公屋，但亦有人抗拒。本港有男子在Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」表示，自己輪候公屋大約20年，近日收到房屋署發出的「自選單位通知書」，獲安排於今年10月28日上午，到九龍橫頭磡3號香港房屋委員會客務中心，按照揀樓次序出席自選單位程序。但樓主對是否出席猶豫不決，詢問「請問如果唔去，會唔會影響派公屋？」，同時明言不想住在屯門寶田邨或天水圍天恩邨。



樓主近日收到房屋署發出的「自選單位通知書」，獲安排於今年10月28日按照揀樓次序出席自選單位程序。（Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」）

帖文引起許多網民熱議，紛紛向樓主解釋不受影響：

「唔會，唔使覆房署」



「打去問咗，係兩條隊嚟㗎」



「我有派過，不計3次派公屋名額」



樓主對是否出席猶豫不決，詢問「請問如果唔去，會唔會影響派公屋？」。（《日落下的彩虹》劇照）

亦有網民指出「點解唔去呀？」，其他網民卻指出殘酷現實：

「得返8點幾平方米嗰啲」



「我早過你一日咋，但係見到嗰個名單，啲好嘢畀人揀晒」



「如果屯門寶田邨同天水圍天恩邨你唔啱嘅，咁就等下次」



如果樓主放棄出席，將會繼續輪候公屋，仍然要暫住其他地方。（《一念無明》劇照）

究竟缺席會否失去原有公屋輪候資格，甚至被扣減一次編配機會？申請人「沒有出席選樓」與「揀樓後反悔」的後果截然不同，房委會2026年「特快公屋編配計劃」指引，申請者如果獲邀參加自選單位程序，但最終沒有出席，不會被計算為一次有效公屋編配，原有公屋申請亦不會因此受到影響。

房委會列明，以下3種情況均不會扣減公屋編配機會：

1. 申請者未獲邀請參加自選單位程序



2. 申請者獲邀參加，但沒有出席



3. 申請者有出席選樓程序，但未有成功揀選單位



樓主明言不想住在屯門寶田邨。（資料圖片）

只要原有公屋申請仍然有效，房屋署便會繼續按照現行公屋申請政策及程序處理。因此，單純因為對特快計劃的剩餘單位沒有興趣而缺席，不等同拒絕正常公屋編配。

然而，申請者若已經揀選心儀單位，其後才決定放棄，後果便可能完全不同。房屋署規定，若申請者自願放棄已揀選單位、未按指定安排出席詳細資格審查或提交所需文件、獲發配房通知後拒絕接受單位，或沒有合理理由而未有依約簽署租約，均可能被計算為一次有效編配。按照現行政策，合資格公屋申請者一般有3次公屋編配機會。若因上述情況被扣減一次，便可能影響日後正常輪候安排。

天水圍天恩邨亦並非樓主心水。（資料圖片/王海圖攝）

不過，房屋署亦設有可被接納的理由，例如申請者提供相關機構的文件，證明基於健康或社會因素無法接受單位，或因離港、住院治療等原因未能按時簽約，當局可按既定準則處理。

根據房委會公布的2026年特快公屋編配安排，二人或以上家庭申請者的自選單位程序已經完結，而一人申請者則由10月12日起分批選樓。因此，10月28日的選樓程序屬於一人申請者階段。

如果樓主沒有出席，不會影響其公屋申請。（資料圖片）

至於當日具體剩餘甚麼單位，房屋署設有「獨立單位」及「長者住屋」兩份可供揀選單位名單，列出不同地區的剩餘公屋單位。申請人須按照其認可家庭人數及個別單位的編配標準作出選擇。

房委會在2026年計劃資料中提及，新界區的寶田邨及天恩邨（一期）為部份單位設計較遜色的例子，包括洗手間面積較其他公屋單位細小，截至今年10月30日，2026年特快公屋編配計劃下，所有可供申請者揀選的獨立單位已全數被揀選，至於計劃下可供揀選的長者住屋仍有大量剩餘單位，未知樓主屬於哪一類，或兩者皆可揀選。

（Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」）