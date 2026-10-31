公屋首次審查！男子「冇去」遭取消資格急求助　附房署條例+熱線

申請公屋程序嚴謹，其中一個環節如有失誤，恐隨時被取消資格！本港有男子近日在Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發文求助，表示「房署早幾日月出信叫我去首次審查冇去，被人取消咗資格點算？」，相信樓主緊張到有筆誤，但未知是「早幾日」還是「早幾個月」，樓主亦沒有交代到缺席原因，以及房屋署取消申請的確實日期。



樓主表示「房署早幾日月出信叫我去首次審查冇去，被人取消咗資格點算？」，相信樓主緊張到有筆誤，但未知是「早幾日」還是「早幾個月」。（《季前賽》劇照）

公屋申請人必需接受詳細資格審查，這是房屋署需核實申請者及家庭成員入息、資產及家庭狀況的關鍵程序，樓主竟然缺席，帖文一出，隨即引起網民熱議：

「證明你不在乎，申請只是貪過癮」



「人哋有錢人，有得去見都懶洋洋」



「你唔在乎囉，唔好霸住人哋個位啦」



「要幾X唔上心同唔重視先可以係呢啲日子no show」



樓主沒有交代向房署「放飛機」原因。（《哪一天我們會飛》劇照）

更有網民質疑樓主其實長住內地，所以錯過信件：

「你喺大陸住，梗係唔知啦」



「你肯定大陸有物業啦！返咗上去住，今日返落嚟見到有信先知道囉！取消咗就冇㗎啦，自己買啦」



樓主沒有交代向房署「放飛機」的原因。（《哪一天我們會飛》劇照）

如果錯過公屋首次審查，是否無可挽救？根據香港房屋委員會《公共租住房屋申請須知》第3.1.6(a)項，公屋申請到達詳細資格審查階段時，房屋署會按申請者的登記次序及所選區域有否合適單位，依次約見申請者及家庭成員，核實其編配公屋資格。若公屋申請人預知無法出席資格審查，可以透過「公屋申請電子服務」更改面晤時間。指引明確訂明，若申請者或家庭成員沒有依約出席詳細資格審查面晤，同時未有事先通知房屋署，署方會認為申請者已無意申請公屋，並作適當處理，包括取消其公屋申請。

至於已按時出席面晤的申請人，亦須提交完整資料，包括家庭入息、資產及其他申請文件。房屋署一般會於集齊文件後約2個月內，通知申請者是否符合編配資格。

根據香港房屋委員會《公共租住房屋申請須知》第3.1.6(a)項，若申請者或家庭成員沒有依約出席詳細資格審查面晤，同時未有事先通知房屋署，署方會認為申請者已無意申請公屋，並作適當處理，包括取消其公屋申請。（資料圖片）

申請人需2個月內提覆核要求

一旦公屋申請被取消，是否意味着多年輪候時間全部白費？根據《公共租住房屋申請須知》第3.1.6(i)項，申請者若對公屋申請被拒絕、退回，或已登記的申請被取消資格有異議，可於房屋署發出取消申請資格通知信日期起計2個月內，提出覆核要求。申請人可透過書面、親臨房屋署申請分組，或使用「公屋申請電子服務」的「公屋申請資料更新快」提交相關要求，並須附上支持覆核的證明文件。

如果已經超過2個月期限，房屋署原則上不會考慮覆核，除非申請人具備可供署方酌情考慮的特殊情況，並能提供相關證明。不過，提出覆核不代表一定能恢復原有申請資格，最終仍須由房屋署根據個別情況審核。

網民認為樓主「唔在乎囉，唔好霸住人哋個位啦」。（資料圖片）

申請者可致電房委會熱線2712 2712查詢

若申請人發現自己錯過詳細資格審查，應盡快聯絡房屋署確認申請狀態，並了解是否已正式發出取消資格通知信。申請者可致電房委會熱線2712 2712查詢，亦可親臨位於九龍橫頭磡南道3號的香港房屋委員會客務中心第二層平台，向申請分組尋求協助。

如已收到取消資格通知信，申請者應核對信件日期，於2個月期限內提出覆核，清楚解釋缺席原因，並提交相關證明文件。

（Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」）