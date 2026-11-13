清代科舉考生困3尺闊號舍　屈膝吃睡捱三天　近廁所崩潰│歷史奇趣

明清科舉應試要帶什麼？筆墨紙硯之外，還有米糧、鍋碗、被褥，甚至釘子和錘子。對明清讀書人而言，要參加鄉試或會試，入場前收拾行裝，頗像準備搬進臨時住處。每名考生要住進僅三尺闊、四尺深的「號舍」內，在三天內既要揮毫寫八股，又要生火煮食，入夜更要拆下書桌的木板「拼床」，在狹小空間內屈膝捲縮入睡。



每人一格的「號舍」看似讓考生享有私人空間，但說穿了其實是困在三面磚牆內的生存極限挑戰，考生進場第一件事，往往不是構思錦繡文章，而是先要想辦法在極端環境下解決生存所需。



對明清讀書人而言，要參加鄉試或會試，入場前收拾行裝，頗像準備搬進臨時住處。（AI生成圖片）

九天不准離場傳聞不確 鄉試實行「三進三出」考試制

民間常有傳言指科舉士子一進貢院便遭鎖九天九夜，此說法實屬誤解。清代鄉試通常分三場，正場日期為農曆八月初九、十二及十五，按《清代典章制度辭典》所載，每場提前一天點名入場，翌日考試，再於下一天放出。也就是第一場初八入、初十出，第二場十一入、十三出，第三場十四入、十六出。

雖然各場之間設有離場休息時間，但每場考試期間，考生均須在極度狹窄的環境過夜，這對體力與意志仍是嚴峻試煉。（AI生成圖片）

「三進三出」的考試制度下，雖然各場之間設有離場休息時間，但每場考試期間，考生均須在極度狹窄的環境過夜，前後要逗留三天兩夜，這對體力與意志仍是嚴峻試煉。

應試期間，號舍的上層木板在日間拆出當成書桌，下層木板則是座椅；入夜後，考生將上層木板放下，與下層木板拼合就成為睡床。（AI生成圖片）

兩塊木板白天成桌椅 入夜拼成床

號舍究竟有多小？據台灣中央研究院歷史語言研究所歷史文物陳列館館藏資料顯示，明清典型號舍僅深約四尺、寬約三尺，兩側磚牆設有上下兩組磚托，可以承放木板。日間上層木板架起當成書桌，下層木板則成座椅；入夜後，考生將上層木板放下，與下層木板拼合就成為睡床。由於空間有限，多數考生只能屈膝側躺。

據清末科舉親歷者商衍鎏《清代科舉考試述錄》的相關記述，號舍前面通常沒有門，考生多會用油布作簾，用來遮風擋雨。

清代小說《兒女英雄傳》第三十四回，描寫安公子準備入場，家人替他收拾號簾、食物、碗筷、銅鍋、風爐，以及釘子、錘子等「裝修工具」，以便入場後自行修補簾幕。（AI生成圖片）

一籃行李 連「裝修工具」也要準備

清代小說《兒女英雄傳》第三十四回，描寫安公子準備入場，家人替他收拾號簾、食物、碗筷、銅鍋、風爐，以及釘子、錘子等「裝修工具」，以便入場後自行修補簾幕。

中研院整理的科舉資料指出，衣物、食物、文具都可能藏有小抄，入場前必要經過仔細搜檢，連食物亦可能被剝開查看。（AI生成圖片）

入試場前需接受仔細搜檢防作弊

就算做足萬全準備，物件全都帶齊了，但並不代表可以直接進去號舍。中研院整理的科舉資料指出，衣物、食物、文具都可能藏有小抄，入場前必要經過仔細搜檢，連食物亦可能被剝開查看。考生隨身的生活用品，在考官眼中全都有可能成為作弊工具。

考生若想吃熱食，則必須自攜小爐、鍋具與米糧，直接在號舍對面的泥地生火炊煮。（AI生成圖片）

飯由誰準備？ 官府供給與自備並存

如何解決考生的飲食問題？常見的有兩種說法：有人認為考生全靠自備乾糧，亦有人指貢院會包辦膳食。歷史文獻顯示，兩者其實同時並存；官府在場內設有「膳房」，派專人負責生火煮粥並分發給考生，但品質與分量往往因地方官員的廉潔度與承辦情況而參差不齊。自備食物則多考慮方便攜帶和保存，例如餅食、炒米，也有火腿、醬瓜等，若想吃熱食，則必須自攜小爐、鍋具與米糧，直接在號舍對面的泥地生火炊煮。

商衍鎏記述，號巷尾部設有廁所，號舍愈靠近就愈受臭氣影響。（AI生成圖片）

獲派靠廁所的位置最慘 道光年間曾因疫情延考

對考生來說，比起吃飯更急切的問題，就是如何解決生理需要。商衍鎏記述，號巷尾部設有廁所，號舍愈靠近就愈受臭氣影響。《兒女英雄傳》亦寫過安公子出場後，向家人抱怨飲水及廁所的情節，這些文字可以反映當時人如何描繪考場的不便。

這種人員高度密集且衛生欠佳的環境，更曾觸發公共衛生危機。據中研院展示的清宮檔案，道光元年（1821年）順天鄉試前夕，京城爆發嚴重疫病，朝廷考慮到貢院號舍處於低窪地勢、通風極差，萬名士子群聚恐引致瘟疫擴散，最終由禮部上奏道光皇帝，獲准將考期順延一個月。金榜題名的背後，這群讀書人最後要跨過的，實為一場關乎生理與心理極限的嚴苛考驗。