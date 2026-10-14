李清照愛寫詞也愛賭博！廢寢忘食玩打馬　還嫌難找對手｜歷史奇趣

提起李清照，讀者熟悉的是她筆下的花、酒與離愁。不過，這名詞人還留下過一篇談遊戲的文章，她坦言自己喜愛博戲（古代賭博遊戲，通常有輸贏注碼），投入時會忘記吃飯睡覺，評論各種玩法也毫不客氣，太靠運氣的不滿意，規則太繁、難找對手的，同樣有話要說。南宋紹興四年（1134年），李清照避亂抵達金華，寫下《打馬圖序》。從這篇序文及傳世《打馬圖經》，可以看見她如何挑選遊戲、研究勝負，甚至為一套涉及金錢賞罰的玩法配上文字。



從《打馬圖序》及傳世《打馬圖經》，可以看見李清照如何挑選遊戲、研究勝負，甚至為一套涉及金錢賞罰的玩法配上文字。（AI圖片生成）

玩得忘記寢食 談起本領頗有自信

予性喜博，凡所謂博者皆耽之，晝夜每忘寢食。 ——宋・李清照《打馬圖序》

李清照談起這項嗜好，沒有刻意收斂。她自述平生參與博戲，不論多寡，總有所進益，並把箇中原因歸結為一個「精」字。在她看來，博戲講求爭先，也需要專注鑽研。序文開首，她先談庖丁解牛等熟能生巧的例子，接着便批評有人連嬉戲之事也只懂個大概，就不再深究。這份對技藝的要求，隨後落到她對各種遊戲的評點之中。

在她看來，博戲講求爭先，也需要專注鑽研。（AI圖片生成）

嫌遊戲只憑運氣 也怕找不到好對手

她列出的遊戲名目不少，有些當時已漸漸失傳，有些被她嫌棄粗陋。另一些玩法主要任憑運氣，沒有多少施展智巧的餘地，她也不欣賞。談到象戲、圍棋，則指出只能容納2人參與。

獨采選、打馬，特為閨房雅戲。嘗恨采選叢繁，勞於檢閱，故能通者少，難遇勍敵。打馬簡要，而苦無文采。 ——宋・李清照《打馬圖序》

她比較看得上眼的是「采選」 （又叫彩選、選官圖）與「打馬」，但兩者仍各有不足。采選程序繁複，需要反覆檢閱，真正精通的人少，難遇強勁對手；打馬雖然簡要，她又嫌缺少文采。讀到這裏，她詞人的口吻已相當鮮明，既要有技巧可較量，也希望玩法順暢，最好還能找到旗鼓相當的人。

李清照比較看得上眼的是「采選」與「打馬」，但兩者仍各有不足。采選程序繁複，需要反覆檢閱，真正精通的人少，難遇強勁對手；打馬雖然簡要，她又嫌缺少文采。（AI圖片生成）

3枚骰子20匹馬 過關還要先集齊棋子

按打馬世有兩種：一種一將十馬者，謂之關西馬；一種無將二十馬者，謂之依經馬。流行既久，各有圖經凡例可考。 ——宋・李清照《打馬圖序》

李清照介紹，當時打馬主要有兩種，第一種是設1將、10馬的「關西馬」，第二種是不設將、用20馬的「依經馬」。她偏愛後者，也明言這些玩法早已流傳，各有圖經和規則可考。

這裏的「馬」是棋子。《打馬圖經》記載，馬棋形如大錢，可用犀角、象牙雕成，或以銅鑄造，也可以直接用錢代替，透過文字等標記區分。遊戲使用3枚骰子，玩家按擲出的結果及局上規則行馬。

這裏的「馬」是棋子。遊戲使用3枚骰子，玩家按擲出的結果及局上規則行馬。（AI圖片生成）

棋子前進，還要處理聚集與攻擊。例如經過「函谷關」時，必須先疊足10馬，讓這批馬通過，其餘馬才可陸續跟上。遇到對手，符合條件便能「打馬」，將對方的棋子打去。骰子決定了部分機會，局上的馬卻有各自的進退限制。

開局先議定出資 不守約吵鬧也要罰

這套玩法也把同桌人的規矩寫了下來。「鋪盆例」列明，可由2至5人設局，大家商量投入多少錢，再聚放盆中。人數不宜太多，否則容易交錯混亂，引起喧鬧。

除了棋局本身的賞罰，規則還處理爭執：不依眾人議定的安排而吵鬧者，要罰10帖入盆。從出資到分取盆中錢，均有條文交代。一局打馬開始之前，參與者先得談妥的，便包括錢怎樣出、規矩怎樣守。

「鋪盆例」列明，可由2至5人設局，大家商量投入多少錢，再聚放盆中。人數不宜太多，否則容易交錯混亂，引起喧鬧。（AI圖片生成）

南渡後博具散盡 安頓下來再談舊日興趣

寫下這些文字時，李清照正經歷流離生活。她在序文中說，南渡以來輾轉遷徙，博具已全部散失，很少再玩，但心裏始終沒有忘記。紹興四年冬天，淮上傳來警報，江浙居民奔走避亂，她也離開臨安，乘船溯流，經過險灘抵達金華，寄居陳氏家中。剛放下舟楫、見到屋舍軒窗，她才稍感舒展。夜長燭明，又重新談起博弈。

紹興四年冬天，淮上傳來警報，江浙居民奔走避亂。她也離開臨安，乘船溯流，經過險灘抵達金華，寄居陳氏家中。（AI生成圖片）

剛放下舟楫、見到屋舍軒窗，她才稍感舒展（AI生成圖片）

夜長燭明，又重新談起博弈。（AI生成圖片）

她最終選定依經馬，為各項賞罰撰寫文字，並讓晚輩繪圖。序文落款是紹興四年十一月二十四日。收筆前，她還特意留下一句心願：要讓後世知道，為打馬命辭的，是易安居士。

使千萬世後，知命辭打馬，始自易安居士是也。 ——宋・李清照《打馬圖序》

（綜合）