百年前淘金華工攜譚公像赴加國　路邊木龕變譚公廟　獲列歷史遺址

1860年代的北美西海岸，空氣裡全是泥土與淘金客的狂熱。一位客家礦工背着一尊木雕譚公神像，踏上加拿大卑詩省（又稱不列顛哥倫比亞省、英屬哥倫比亞省或 BC 省，英文：British Columbia）土地，並將神像安置在維多利亞華埠Johnson Street峽谷路邊一座簡陋木製神龕。



經歷了逾160年，這座廟宇見證鐵路建設的艱辛、人頭稅與排華法案的時代打壓，從路邊小龕逐漸發展成譚公廟，華人為避種族紛爭、凝聚族群力量，將廟宇遷至會館頂樓，建起專屬華人的心靈避風港。歷經大火劫難與歲月洗禮，譚公廟在2025年獲列加拿大國家歷史遺址，百年華人漂泊抗爭史被正式載入當地官方史冊。



譚公廟在2025年獲列加拿大國家歷史遺址。（加拿大公園局圖片）

1860淘金熱：客家礦工為何帶神像到異鄉？

19世紀中葉，廣東沿海戰亂與貧困交加，恰逢加拿大菲沙河谷（Fraser Valley）爆發淘金熱，數以千計華工告別家鄉，擠在狹窄木船艙內，橫渡風浪莫測的太平洋，懷着黃金美夢，期盼可早日抵達異鄉。在條件極度惡劣的淘金營地，疾病、礦坑塌方與白人礦工的暴力排擠隨處可見。對於習慣海上與水邊謀生的客家、廣府移民而言，掌管天氣與健康、護佑平安的譚公，是遠渡重洋求生路上最珍貴的精神寄託。

魏泗將神像安奉在Johnson Street峽谷的路邊木龕，供所有進山淘金的同鄉叩拜祈福。示意圖。（AI生成圖片）

開啟這段跨洋信仰史的先行者，是來自廣東五華的客家人魏泗。19世紀60年代，年輕的魏泗跟隨淘金熱浪潮輾轉赴美，最終來到卑詩維多利亞，他將家鄉供奉的譚公神像隨身攜帶、跨海遠渡。抵達當地後，他將神像安奉在Johnson Street峽谷的路邊木龕，供所有進山淘金的同鄉叩拜祈福。這座不起眼的小小神龕，就此成為荒涼異域中首個凝聚華人精神、安放鄉愁與希望的實體地標。

路邊簡易的神龕漸漸升級為譚公廟。（加拿大公園局圖片）

其後社群持續發展，1875年魏泗牽頭、聯合客籍鄉親集資租屋建廟，翌年舉行開光儀式，讓原本的路邊簡易神龕，正式升級為制度化的譚公廟，此後廟宇又數度搬遷、代代傳承。

路邊簡易神龕其後升級為具規模的譚公廟。（加拿大公園局圖片）

從太平洋鐵路到人頭稅：華工如何建「樓上廟」？

淘金熱退潮，華工的命運並未好轉。1880年代，數萬華工參與加拿大太平洋鐵路（Canadian Pacific Railway）最艱險路段鋪設，不少人喪生於懸崖與爆破事故。然而鐵路竣工之日，迎來的卻是加拿大政府1885年實施的「人頭稅」（Head Tax），稅額由1885年的50加元逐步飆升至1903年的500加元，大約相當於當時華工2年工資。1923年，當局更通過惡名昭彰的《華人移民法》，也就是俗稱的《排華法案》，幾乎全面禁止華人入境。

譚公廟被遷入會館大樓3樓頂層。（加拿大公園局圖片）

在社會全面排斥華人的風氣下，維多利亞華埠（Victoria Chinatown）成為華工僅有的避風港。客籍華人組成的人和會館（Yen Wo Society）於1905年成立，1911年購地，1912年建成現存的會館大樓，同時將代代傳承的譚公廟遷入建築3樓頂層。

譚公廟被遷入會館大樓3樓頂層。（加拿大公園局圖片）

為何要將神聖空間設於頂層？

根據加拿大公園局（Parks Canada）歷史檔案記載，這個空間安排，一方面源自華人傳統觀念，神聖空間希望「更接近天」；現實層面，把廟宇設在樓上，可遠離街頭嘈雜與潛在種族衝突，兼具安全防禦與社區聚會功能。頂樓香火繚繞，樓下處理族群事務、接濟貧困同鄉，這座「樓上廟」，成為華人在北美嚴酷生存環境下搭建的族群庇護所。

人和會館南側壁畫描繪了譚公廟及其文物。（加拿大公園局圖片）

一尊神像歷經百年獲列國家歷史遺址

一多世紀過去，廟內古老鐵鐘仍靜靜懸掛，牆上捐題芳名錄記載幾代華工的姓名與汗水。廟宇曾於1980年遭遇大火，幸搶救及時，古老神像與文物被完整保存。2025年，加拿大聯邦政府確認指定維多利亞譚公廟為國家歷史遺址，確立譚公廟在加拿大華人移民史的重要地位，華裔社群的歷史經驗被正式納入國家歷史敘事。