婦遇電騙遭遠端遙控手機　警拍門反被當騙徒　借牙籤拔卡保¥500萬

四川成都發生1宗電話詐騙案。1名婦人接獲假冒速遞客服來電，墮入騙局並遭對方遠端操控手機；警員接報後10分鐘內趕抵現場，惟受害人聽信騙徒指「門外是騙子」一度拒絕開門；警員隔門極力勸說入屋後，發現婦人手機已黑屏失控，臨急借牙籤挑出手機SIM卡阻斷通訊，並連夜辦理帳戶凍結，及時保住婦人名下500萬人民幣（約587萬港元）存款。警方呼籲民眾切勿輕信不明客服開啟遠端操控，以免落入詐騙陷阱。



1名婦人接獲假冒速遞客服來電，墮入騙局並遭對方遠端操控手機。（網上圖片）

拍門勸阻被騙徒反咬「外面的都是騙子」

據內地媒體《四川法治報》報道，8月27日晚上約10時，成都武侯公安望江路警局接獲反詐中心預警，指轄區居民黎女士疑似遭遇電話網絡詐騙。值班警員肖偉與輔警張瑞鑫隨即驅車前往黎女士住所，其間警員多次致電黎女士，惟始終無人接聽。

警員在10分鐘內趕抵現場，隨即奔上樓猛烈拍門高呼：「你被騙了！趕快開門！」然而屋內雖有動靜，大門卻緊閉不開。當時騙徒正透過語音持續洗腦黎女士，謊稱：「外面的都是騙子，千萬別開門！」警員隔着鐵門不斷勸說，黎女士才動搖開門。

警員接報後10分鐘內趕抵現場，惟受害人聽信騙徒指「門外是騙子」，一度拒絕開門。（網上圖片）

手機畫面黑屏遭遙控 警員以牙籤拔SIM卡

警方入屋後發現黎女士的手機熒幕黑屏，已被對方遠端操控。由於屋內找不到取卡針，輔警張瑞鑫隨即在屋內找來牙籤，挑出手機SIM卡，成功中斷她與騙徒的聯絡。黎女士其後向警方表示，對方自稱快遞客服，以辦理賠償為由誘導她下載不明應用程式，並透過視像會議軟件開啟遠端操控，藉此暗中窺探並索取銀行帳戶密碼及驗證碼。

警員隔門極力勸說入屋後，發現婦人手機已黑屏失控，臨急借牙籤挑出手機SIM卡阻斷通訊，並連夜辦理帳戶凍結，及時保住婦人名下500萬人民幣（約587萬港元）存款。（網上圖片）

警員田銳指出，黎女士當時正按騙徒指示，準備把名下定期存款轉為活期，幸而她不熟悉手機操作，而轉款前又需先完成這個步驟，警方才有時間趕到阻止。黎女士隨後被護送至警局，警員一邊安撫黎女士，一邊透過電話銀行為其名下的銀行卡逐張報失及緊急凍結。

數日後，黎女士專程攜同1面印有「反詐一張網，止損五百餘萬；警心萬盞燈，守護千家萬戶」的錦旗致謝。（網上圖片）

逾¥500萬存款全數保住 婦人送錦旗致謝

直至8月28日凌晨1時許，警局大廳傳來「這張卡120多萬元都在！」、「這邊360餘萬元也全都在！」，經清點，黎女士帳戶內逾500萬人民幣（約587萬港元）存款全數保住。數日後，黎女士專程攜同1面印有「反詐一張網，止損五百餘萬；警心萬盞燈，守護千家萬戶」的錦旗致謝。

警方呼籲，任何自稱客服並以理賠或取消業務為由、要求開啟遠端操控或下載陌生軟件者均屬詐騙，一旦察覺可疑應立即切斷網絡連線、拔除SIM卡並向警方求助。

（《四川法治報》）