婚禮夜新郎車禍急送ICU！1臂傷殘失知覺　新娘查出已懷孕1招保胎

【#婚禮當晚新郎車禍進ICU新娘查出懷孕#】內地女子田女士與相戀4年的丈夫喜結連理，婚宴上親友舉杯祝福的歡笑聲尚有餘溫，當晚卻飛來橫禍。事緣新郎在宴會後開車送朋友前往高鐵站，豈料途中發生嚴重車禍，新郎重傷命危，被緊急送院搶救，其後入住深切治療部（Intensive Care Unit，ICU，內地稱「重症監護病房」）。



新郎傷勢極重，醫院多次下達病危通知書，而在他命懸一線之際，新娘田女士發現自己已懷有身孕，為了保住2人的愛情結晶，她選擇了宮頸環紮手術保胎。幸丈夫留醫1個月後漸有好轉，雖然一側手臂失去知覺傷殘，但慶幸能保住性命，相信能見到孩子出生。



新郎身受致命重創，被緊急送院搶救，其後入住深切治療部。（網上影片截圖）

田女士與相戀4年的丈夫喜結連理，詎料新婚夜丈夫駕車送客時，途中卻遇上嚴重車禍。（網上影片截圖）

ICU外的奇蹟與淚水 妻子手術保胎獨力照料

據內地《都市時報》報道，事發於今年5月26日晚，田女士與相戀4年的丈夫結婚擺喜宴，當婚禮結束後，丈夫開車送朋友前往高鐵站途中，在距離車站不足1公里處發生嚴重車禍，車上友人出現內臟出血，經治療後康復出院；惟新郎身受致命重創，被緊急送院搶救，其後安排入住深切治療部，救治期間醫院曾多次向家屬下達病危通知書。

婚禮結束後，新郎開車送朋友前往高鐵站，卻在距離車站不足1公里處發生嚴重車禍。（網上圖片）

丈夫在深切治療部留醫期間，身體狀況極度虛弱，體重由原本的85公斤暴跌至約65公斤。由於老爺奶奶（公婆）年邁且照料多有不便，田女士毅然扛起主要的貼身看護工作。

正當丈夫命懸一線的危急關頭，田女士突然發現自己懷有身孕，她既要日夜照顧丈夫，又要守護腹中胎兒，為了保住2人的愛情結晶，她選擇了宮頸環紮手術保胎。



正當丈夫命懸一線的危急關頭，田女士突然發現自己懷有身孕，決意要保住胎兒。（網上圖片）

自費40萬人民幣醫療費 丈夫單手傷殘失知覺

丈夫在深切治療部與死神搏鬥近1個月後，情況終轉趨穩定，轉入普通病房。惟車禍帶來嚴重的神經損傷，導致他一側手臂失去知覺，無法自主活動。截至目前，這對新婚夫婦已自行承擔各項醫療與復康費用約40萬人民幣（約47.1萬港元），丈夫遇禍前原本即將在職場轉正，如今家人憂慮他難以重返原職場。

車禍帶來了嚴重的神經損傷，導致男子一側手臂失去知覺，無法自主活動。（網上影片截圖）

田女士期盼丈夫能逐漸康復自理生活，「以後2個人一起開1家小店，平平淡淡把日子過下去」。（網上影片截圖）

步入懷孕晚期堅守承諾：只想慢慢好起來開間小店

目前田女士已步入懷孕晚期，挺着孕肚在病榻前穿梭照料，面對殘酷的命運，田女士並無豪言壯語，僅期盼丈夫能逐漸康復，能自理生活，「以後2個人一起開1家小店，平平淡淡把日子過下去」。婚禮上的「無論疾病健康，不離不棄」，田女士正在真實生活中默默兌現。