婚姻承諾原本應是一生一世，但離婚個案卻屢見不鮮，而且更可能揭發婚內滿是欺瞞。內地近日爆出1宗離婚夫婦財務糾紛，原告人李女士與前夫張先生（均為化名）離婚時，協議攤分房產及存款，張先生承諾向李女士補償100萬人民幣（約117萬港元），但離婚後因張先生遲遲未付清款項，李女士只好入稟法院追討。



未料在法庭審訊期間，李女士意外得知前夫在婚姻期間，暗中繼承了母親遺留的物業，且轉手賣得400多萬人民幣（約468萬港元）。李女士隨即第二度入稟，要求分得前夫繼承的遺產，法院最終判決該筆巨款屬於夫妻共同財產，准許攤分款項。



李女士與張先生離婚時協議攤分房產及存款，張先生自願承諾向李女士補償100萬人民幣（約117萬港元）。（AI圖片生成）

離婚後追討百萬補償款 意外揭發前夫隱瞞賣樓400萬元

據了解，李女士與張先生離婚時協議攤分房產及存款，張先生自願承諾向李女士補償100萬人民幣（約117萬港元），但離婚後卻拖欠款項，李女士只好向北京市第三中級人民法院提起訴訟追討。

張先生自願承諾向李女士補償100萬人民幣，但離婚後卻拖欠款項，李女士遂入稟追討。（AI圖片生成）

在法庭審理過程中，李女士意外發現婚姻關係生效期間，張先生的母親不幸去世，並留下1套物業。張先生與其他3名兄弟姊妹隨後辦理了繼承公證（遺產繼承程序），張先生根據遺囑繼承了該物業高達62.5%的業權份額。其後4名繼承人將該物業出售，張先生獨得400餘萬人民幣（約468萬港元）售樓款。在2人辦理離婚期間，張先生全程未有提及該筆款項，而李女士得知後，決定再次入稟，主張該筆賣樓巨款屬於夫妻共同財產，她有權攤分。

李女士意外發現於婚姻關係存續期間，張先生的母親去世並留下1套物業，張先生最終獲得400多萬人民幣。（AI圖片生成）

遺囑未寫明「個人所有」 法院判定屬夫妻共同財產

婚內繼承所得的財產，離婚後究竟能否分割？北京市第三中級人民法院民事審判第二庭副庭長王蕾蕾指出，根據《中華人民共和國民法典》第1062條，婚姻存續期間繼承或受贈的財產，原則上屬於夫妻共同財產；但第1063條第3項亦規定，若遺囑或贈與合同中明確指定「只歸一方」的財產，則屬於個人財產。

離婚後張先生拖欠款項，李女士向北京市第三中級人民法院提起訴訟追討，意外揭發前夫在婚姻關係存續期間，繼承了400多萬人民幣遺產。（AI圖片生成）

法院經審理後查明，張先生母親去世及繼承發生時，兩人的婚姻關係仍有效，最關鍵的是張先生母親的親筆遺囑中，雖然寫明將物業份額交給張先生，但並未明確寫明「該份額屬張先生個人所有、不屬夫妻共同財產」。因此，法院最終認定該400餘萬元屬於夫妻共同財產，判決支持李女士有權攤分。