英女警17年後揭遭同袍強姦　控警隊冷處理　獲巨額賠償促處長下台

英國倫敦警察廳（Metropolitan Police）強姦醜聞再爆震撼餘波。1名受害女警放棄匿名權公開控訴，揭露2004年遭同袍強姦後，在長達4年的民事索償過程中遭到警方律師團冷血打壓，甚至以其工作表現良好為由否定其心理創傷。她雖最終獲得6位數英鎊和解金，但痛批警方的法務抗辯造成極大二次傷害，強烈要求倫敦警務處處長羅利（Mark Rowley）引咎辭職，並呼籲警隊徹底改革針對受害人的支援機制。



其中1名任職警察的受害人近日與警方達成6位數字的庭外和解。（網上圖片）

曾支援性侵受害人 自己卻多年不敢報案

女警威廉斯（Linda Williams）曾負責性侵案件，支援受害人尋求公義。威廉斯於2004年與警員卡域克（David Carrick）共事期間遭對方強姦，直至2021年看到他被控強姦另1名女子的消息，才向赫特福德郡警方報案。

據BBC報道，卡域克在近20年警察任期內，利用警權恐嚇並性侵了至少12名女性，承認犯下包括數十宗強姦在內的71項嚴重性罪行，最終在2023年被法庭重判37次終身監禁。威廉斯痛斥，警隊高層當年屢次無視針對卡域克的投訴舉報，事後面對受害者求償卻以冰冷法務手段卸責，倫敦警務處處長羅利（Mark Rowley）口中承諾的「文化根除改革」在受害者眼裡根本淪為空談。

她解釋，當年擔心報案會斷送警察生涯，也怕遭同袍排斥。她其後以警隊未有保護自己為由提出民事索償，卻認為漫長的法律程序令傷害加深。

她於2004年與警員卡域克（David Carrick）共事期間遭對方強姦，直至2021年看到他被控強姦另1名女子的消息，才向赫特福德郡警方報案，圖為卡域克。（Hertfordshire Police）

以只發生1次評估賠償 她反問：要遭強姦多少次

根據英國衛報最新報導，現年60歲的威廉斯在民事索償過程中經歷了長達4年的法律戰。她坦言，代表警方的律師團在過程中反覆質疑其創傷真實性，甚至質疑她多年來能繼續維持優秀警務評級，便代表並未受到重大心理創傷。威廉斯激動指出，面對警方的冷酷抗辯與推諉，讓她一度萌生自殺念頭，這種在法律程序中被反覆盤問與貶低的經歷，感覺「就像是再次被強暴了一樣」（like being raped all over again）。

威廉斯向BBC表示，警方律師質疑她的創傷後遺症（PTSD）是否嚴重，其中1項理由是她只遭強姦1次。她反問：

我不知道要被強姦多少次，才會有嚴重的創傷後遺症。 威廉斯向BBC表示

BBC表示，曾查閱警方寄給她的文件，當中將性侵局限於單次事件列為評估賠償的因素，也以她案發後多年仍能工作，質疑創傷對日常生活的影響。這些是索償程序中的立場，並非羅利親口發表「強姦1次不嚴重」的言論。

BBC表示，曾查閱警方寄給她的文件，當中將性侵局限於單次事件列為評估賠償的因素，也以她案發後多年仍能工作，質疑創傷對日常生活的影響。（網上圖片）

獲6位數和解金 仍要求處長辭職

據ITV報道，威廉斯獲得1筆未公開具體金額的6位數英鎊和解金，警方沒有承認法律責任。她表示，自己努力維持生活、繼續做好警察工作，反而被用作質疑她沒有心理創傷的理由。她說：「如果我明天被強姦，我不會報案。」她要求羅利辭職，並建議設立由性暴力受害人參與監督的支援單位，改善警隊對受害人的處理方式。

如果我明天被強姦，我不會報案。 威廉斯

她解釋，當年擔心報案會斷送警察生涯，也怕遭同袍排斥。（網上影片截圖）

警方承認調查有缺失 稱一直盡力減少傷害

卡域克已因承認及被裁定多達幾十項性罪行（包括強姦數十名女性），被判處37次終身監禁。倫敦警察廳回應，過往調查存在嚴重缺失，未能及早辨識他的施虐行為，對錯失處理機會深感遺憾。警方同時強調，在威廉斯的索償程序中，一直嘗試減少她再次受創，並盡快以體恤方式處理。羅利曾與她會面及多次電郵聯絡，亦已再次提出見面，討論她的關注。