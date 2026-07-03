女兒拒贍養重病生父　稱是父強姦母所生且未撫養　遭法院全數駁回

內地近日發生1宗引發網民熱議的倫常贍養費訴訟。1名李姓女子指自己是生父廖某當年強姦其母親後所生，且生父過去從未盡過撫養責任，父母離婚時曾協議互不相欠，因此拒絕支付贍養費。然而，湖北省恩施州中級人民法院日前作出二審判決，全數駁回李某的上訴維持原判，裁定她每月必須向生父支付500元人民幣（約580港元）贍養費。



李某指自己是生父強姦其母所生，生父從未盡撫養責任，父母離婚時更協議父親未來不需子女贍養，拒絕支付贍養費。（AI生成圖片）

6旬老翁無房無收入 告女兒討贍養費

據中國裁判文書網公開的判決書顯示，案件原告為現年64歲的男子廖某。廖某自稱沒有穩定收入來源、身患疾病且名下無任何房產，生活陷入困境。他向法院提起訴訟，要求親生女兒李某每月向其支付1,500元人民幣（約1,730港元）的贍養費。

廖某自稱沒有穩定收入、身患疾病且名下無任何房產，生活陷入困境。（AI生成圖片）

李某堅決拒絕支付贍養費，辯稱自己是廖某當年「強姦」其母親所生，且廖某過去從未履行過照顧及撫養她的義務。父母當年的離婚協議中，亦已明確約定廖某日後不要求子女贍養。

法院：強姦說法缺乏證據 贍養義務屬法定不可免除

不過，湖北恩施州中級人民法院在二審中，悉數駁回了李某抗辯。法院指出，李某聲稱自己是「生父強姦母親所生」的主張，並無提交任何有效的法庭證據支持；相反，其母親在事件發生後，仍自願與廖某登記結婚，這一事實與李某的說法存在矛盾。

法院進一步強調，在法律層面上，成年子女對父母的贍養是「法定義務」，這項義務具有強制性，不能透過任何民間約定或協議予以免除。

法院最終裁定李某敗訴，照一審判決每月支付500元人民幣贍養費。（AI生成圖片）

法院指出，父母在子女成長過程中未曾盡到撫養職責，這不能成為子女拒絕履行贍養法定義務的理由。經綜合考慮，法院最終裁定李某敗訴，必須遵照一審判決，按月向生父廖某支付500元人民幣的贍養費。

其他報道：壞爸爭撫養權後失蹤！祖父母離世2幼童住老人院 媽心痛領回孩子

離婚切勿將子女當成報復籌碼！內地河南法院近日審結1宗令人痛心的倫常糾紛官司。1名男子離婚時為「爭一口氣」搶奪一對子女的撫養權，更揚言會獨力養大孩子。豈料獲得撫養權後卻長年失蹤、將孩子丟給年邁父母，交由對方「湊孫」。



惟其後祖父母相繼離世，最終2名年幼子女被迫淪落到老人院獨自生活。事件曝光後隨即引發網民怒火，斥責涉事父親「只爭不養」，完全將孩子當成鬥氣戰利品。而孩子的母親知道事件，立即將孩子帶走照顧，並向法院提出訴訟，最終奪回撫養權。



祖父母相繼離世後，2名年幼孩子迫淪落到在老人院獨自生活。（AI生成圖片）

狠父為面子爭撫養權轉頭失蹤 2子隨祖父寄居老人院

根據《縱覽新聞》報道，內地男子郭某與女子劉某於2013年結婚，婚後育有2名子女。2018年雙方感情破裂協議離婚，郭某當時為了「爭面子、出氣」，主動要求取得2名子女的撫養權，並承諾獨力承擔所有撫養開支，最終成功奪得撫養權。

未料離婚後，郭某的真面目隨即現形，長年在外遊蕩、對子女不聞不問，2名孩子交由年邁的父母照顧。

祖母離世後，祖父因無力照顧2名孫兒，迫於無奈下，唯有帶同他們一同遷入老人院生活。直到祖父亦離世，2名年幼孩童被迫獨自留在老人院內，日常僅靠院舍職工勉強照料，長期缺乏親情陪伴與家庭教育。

生母意外揭發子女慘況怒入稟 法官怒斥男子無賴

至2026年2月，母親劉某意外得知子女淪落到在老人院生活的淒慘處境後，心痛欲絕，隨即將2名孩子接回身邊照顧，並憤而向法庭入稟，要求變更子女撫養權。她指出，前夫郭某過去完全未履行撫養義務，而2名子女均明確表示願意跟隨母親生活。

母親劉某意外得知子女淪落到在老人院生活的淒慘處境後，心痛欲絕，隨即將2名孩子接回身邊照顧。（AI生成圖片）

河南高院審理案件時指出，子女撫養權歸屬的核心原則是「最有利於子女健康成長」。本案中，郭某雖在離婚時取得撫養權，卻長年棄養，導致孩子長期缺乏家庭關愛與穩定成長環境，身心發展嚴重受損。考慮到2名子女已年滿8歲，清楚表達意願，且母親劉某具備撫養能力，法院最終裁定2名子女的撫養權判給母親劉某；父親郭某須自入稟當月起，按月支付子女贍養費，直至2名子女分別年滿18歲。

法官考慮到2名子女已年滿8歲，清楚表達意願，且母親劉某具備撫養能力，法院最終裁定2名子女的撫養權判給母親劉某。 (AI生成圖片）

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