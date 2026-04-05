OL拒男同事索吻遭逼入露台強姦　路過同事吐槽「在做愛？」竟救命

2025年6月深夜，一名上班族女子小琪（化名）與不同樓層的男同事阿旺（化名）在辦公室加班，兩人之後到同棟大樓2樓吃宵夜休息。



期間，小琪開玩笑想看對方手機，順口詢問密碼，不料阿旺竟以親吻作為交換條件。小琪當場拒絕，未料對方之後趁深夜辦公室人少時步步進逼，最終在陽台角落對她強行侵犯，直到其他同事察覺異狀上樓查看，整起事件才被打斷。

示意圖（Unsplash@Alesia Kazantceva）

根據判決內容，小琪當時與阿旺在加班空檔聊天，原本只是輕鬆互動，卻因一句詢問手機密碼的玩笑話，演變成嚴重侵害事件。檢方指出，阿旺遭拒後並未停止，反而在無人處一路追逼，最後將小琪困在陽台死角，不顧她反抗與求饒，強行對她做出侵犯行為。

事發當時，樓下同事因遲遲未見兩人返回，便上樓查看情況。由於撞見兩人在陽台整理衣物，一度誤以為只是男女互動，甚至脫口詢問兩人是否在發生性行為。不過，小琪事後向同事說明遭遇，並在情緒崩潰下報警處理，案件因此進入司法程序。

阿旺到案後則否認犯行，辯稱雙方屬兩情相悅。不過，法院審理後認為，根據相關物證、被害人傷勢以及事後反應等證據，阿旺說法不足採信。法官認定其行為已侵害被害人性自主權，並造成明顯身心創傷。

台灣高雄地方法院審理後，依強制性交罪判處阿旺有期徒刑3年6月，全案仍可上訴。

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