酒樓改用預製點心　10年經驗點心師傅恐失業　曝薪金要求：好徬徨

傳統手點心一直有捧場客，但不少酒樓因成本問題轉用預製點心。有10年經驗的點心師傅在網上發文，指任職的酒樓因慳成本即將改用內地運港的預製點心，「而家好徬徨」，稱自己要求不高，只求有月薪2.5萬，希望繼續當點心師傅。許多網民建議他移民，認為外地包括英美加等國家「好多唐人餐廳請人」，點心師傅相當吃香，惟也有不少網民建議質疑「講就天下無敵」，又分享過來人的經驗，勸當事人仔細考慮個人狀況向移民中介查詢及先了解當地行情。



樓主表示，他任職的酒樓即將改用內地預製點心，擔心馬上失業。（AI生成圖片）

樓主在「裁員炒人消息關注組」發文，指有10年點心師傅經驗，任職的酒樓因為慳成本即將改用內地運到香港的預製點心，在酒樓內翻熱供應給食客，擔心早晚工作不保，「而家好徬徨，究竟香港仲有邊一間酒樓？可以請點心師傅」，他甚至列出薪金要求，「要求唔高只係$25,000就可以」。

傳統酒樓的手工點心深受港人喜愛。（資料圖片／張浩維攝）

網民感嘆香港酒樓放棄手工點心

網民鼓勵樓主之餘，也感嘆愈來愈多酒樓放棄手工點心，列出一些仍堅持傳統手工點心的酒樓或食肆讓他查詢空缺，「你有一門手藝，唔會餓死」、「預製點心真係冇heart」、「多謝你辛勞付出，點心師傅要半夜返工」。

酒樓的點心即叫即蒸向來是一大賣點，除了港人喜歡，也吸引到不少遊客慕名而來。（資料圖片／廖雁雄攝）

建議樓主移民 稱海外極吃香「落地即刻有工開」

不少網民建議樓主移民，認為做點心在許多地方都是吃香的手藝，「去英國，點心師父人工差不多有1千中（英鎊）1個禮拜」、「求其去英國，落地即刻有工開，長期缺人做」、「德國都極之渴求中餐廚師」、「美國點心師傅！搶住要！」、「移民加拿大、英國，好多唐人餐廳請人」、「來台灣開店啦，台灣租金人工平好多，點心賣香港價錢，台灣點心超難食都勁多人」。

酒樓的點心除了即叫即蒸是一大賣點，點心車在酒樓「徘徊」現時也已買少見少。（資料圖片／廖雁雄攝）

由於不少網民提及到外國當點心師傅月入未計稅可達折合港幣6萬元以上，樓主其後再度發帖，稱「有好多人都勸我去外國美國英國做呢啲點心師傅」，聲稱月入可達6至7萬，希望知道整個流程。

網民勸三思先了解行情：聽呢度啲人X噏你10條命都唔夠死

樓主未有交代個人狀況及是否持有BNO等，部份網民建議他先衡量清楚，「呢度好多人話吹水。唔使拗，上網睇啦」，包括考慮清潔所需的生活費、可否居留、是否符合外勞專才條件等，也要留意中餐行業可能要經介紹才易找工作，「去得國外中餐館肯定要熟人介紹，因為老闆仲要擔保你。聽下就算，除非真係有親朋戚友叫他有位攝」、「你去英國人嘅求職網站搜『dim sum』，睇下咩行情先啦。聽呢度啲人X噏你10條命都唔夠死」。

英國經濟・英國旅遊・英國地點・英國景點・倫敦：2023年7月31日，英國倫敦，一名撐着雨傘的行人沿泰晤士河行走，欣賞倫敦金融城風景。（Reuters）

過來人經驗：收入的確比香港高好多但始終唔習慣

也有網民分享過來人的經驗，透露其父親年輕時也是廚師，多次到外國工作賺錢，「收入的確比香港高好多，但始終唔習慣外國生活，做一陣就返香港」。樓主後來回應指，擔心香港酒樓逐步改用預製點心「再搵落去都係浪費時間」，收到多人意見後考慮到英國繼續當點心師傅。

網民熱議海外餐飲業缺點心師傅，但有意移民者仍需留意當地整體就業環境。英國國家統計局數據顯示，截至去年12月的前3個月失業率為5.2%，高於去年9至11月的5.1%，為2021年初以來最高水平。總失業人數按季度增加9.4萬人，達到188.3萬人。數據顯示英國招聘活動疲軟，16至24歲族群的失業率，目前為16.1%，是10多年來的最高水平。而25至34歲族群的失業率為4.7%，也是自2017年以來最高。

英國一項調查發現，英國現時有過100萬年輕人屬於「尼特族」（沒有接受教育、就業或培訓）。調查報告的作者、前衛生大臣苗易彬表示，年輕求職者投遞數10份甚至數百份申請後遭到拒絕已成為常態，他駁斥了有人指年輕人不努力或「懶惰、嬌氣、軟弱」的說法。

（FB「裁員炒人消息關注組」）

相關連結：加拿大華人夫妻買樓呻慘！自爆開支變月光族 慨嘆：睜眼就是帳單

置業是許多人的夢想，但付首期買樓後，每月需要供款才是真正難關。1名95後華人女生在小紅書發文，慨嘆自己移民加拿大達12年，過往都是租屋，至29歲時終於和丈夫在亞伯達省（Alberta）愛民頓（Edmonton）「擁有自己的小家」，但她稱「以前總覺得收入還可以，買房以後才發現成年人真的每個月睜眼就是帳單」。



樓主和丈夫在愛民頓「擁有自己的小家」，但她慨嘆「以前總覺得收入還可以，買房以後才發現成年人真的每個月睜眼就是帳單」。（小紅書圖片）

夫妻加上寵物 每月支出平均6,200加元（3.4萬港元）

樓主分享家庭每月開銷，強調只是交代自己家中狀況：

1. 房貸：2,100加元（約11,700港元）

2. 車貸：975加元（約5,430港元）

3. 地稅：440加元（約2,450港元）

4. 住所和汽車保險：320加元（約1,780港元）

5. 手機月費：80加元（約450港元）

6. 上網Wi-Fi：80加元（約450港元）

7. 水費電費暖氣費：300至500加元（約1,670至2,790港元）

8. 油錢：150加元（約840港元）

9. 寵物開銷：100加元（約560港元）

10. 其他交通開支：50至100加元（約280至560港元）

11. 買餸：700加元（約3,900港元）

12. 外出用膳：700加元（約3,900港元）

13. 健康保險：200加元（約1,110港元）



樓主慨嘆：存不下錢，幾乎月光

換言之，樓主家庭每月支出約6,200加元（約34,500港元），尚未計算購買衣服、保養品、旅遊、添購家中雜物等額外消費，加上家人沒有經濟援助，所以只能靠夫婦自己賺錢，因此「存不下錢，幾乎月光」。樓主慨嘆「以前覺得加拿大生活簡單，後來發現只是消費方式不一樣」，但她認為「擁有自己的小家，夏天可以在院子燒烤，下班回家有貓貓迎接」已經非常開心。