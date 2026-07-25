公屋港男失業4年領綜援！稱「穩定收入」欲北上娶妻遭斥：咪害人

打算生兒育女必須具備經濟能力，以及確保能給孩子提供良好的成長環境！不過有30中旬的港男早前發文，指失業4年並獨居在公屋，雖每月靠領取綜援維生，但仍稱為「穩定收入」，自知自身條件在香港難覓伴侶，故打算北上求妻兼生子，更計劃生育後可以申請養育津貼。網民批評他想法離地，「 咪害人師兄，（你）自己都搞唔掂」，認為他目前應腳踏實地求職，並持續進修，提升個人競爭力；相關帖文目前已被刪除。



有港男失業4年，靠綜援維生欲北上娶妻生子，惹網民熱議。（《男人唔可以窮》劇照）

港男雖住在公屋，但靠每月領取綜援維生，自覺有「穩定收入」。（資料圖片）

失業4年住公屋！ 靠綜援維生稱有「穩定收入」

「人生有啲迷惘」，該名年約30多歲的港男在threads帳號發帖，指過往數年從事地盤工程相關工作，惟目前已經失業4年，雖然他獨居在公屋，但聲稱有「穩定收入」，原來是靠領取綜援維生。鑑於他每天生活如是，不停重複「去飲茶食飯同做運動」，覺得停滯不前「唔可以再咁」，故打算求職，但因為職涯空窗期太長，以及自身條件問題，故難以獲聘。

事主自知在港難覓伴侶，欲轉戰內地結識女生成家立室，生育後再申請養育津貼。（《男人唔可以窮》劇照）

港男欲北上娶妻組織家庭 計劃生育後再領養育津貼

樓主坦言「好想拍拖」，但他「A0」並無任何拍拖經驗，中學畢業不會英文亦沒有車牌，認為自己「咩都唔識」，自覺以其條件要在香港認識女生頗為困難，「香港女生睇唔起我，話唔會揀我」，所以打算到內地結識女生並成家立室，對此詢問網民「學啲阿叔返大陸搵老婆生仔好無？」表示即使只育有1至2個小孩都可以，而生育後更可以申請養育津貼，試圖將社會福利納入家庭財務規劃中。

網民斥想法不切實際：咪害人

許多網民紛紛批評樓主根本缺乏經濟能力，談論婚姻和生兒育女根本是不切實際，「第一次聽綜援係穩定收入」、「 咪害人師兄，（你）自己都搞唔掂」，更斷言「大陸女仔都唔嫁你啦」；有人則指出即使內地有女生願意下嫁，估計是另有所圖，「貪你身份證之後走」。

有網民斷言「大陸女仔都唔嫁你啦」，估計即使有人願意，要小心是另有所圖。（《喜劇開場》劇照）

網民建議腳踏實地求職 循序漸進完成人生目標

有留言建議樓主目前應該重新審視人生的優先次序，以及腳踏實地尋找正職，然後在工餘時間進修，以提升個人在社會的競爭力，待具備一定經濟基礎後，才再考慮尋找伴侶。

相關文章：失業2個月求職無回音！女生瞞家人感壓力︰怕過年回家 網民安慰

失業日子不易捱，尤其是農曆新年前仍未找到工作，總會害怕面對家人及親戚朋友。台灣1名女生在網上訴苦，指目前已失業2個月，即使努力求職，但仍然沒有回音，而且一直瞞住家人，「我自己也不敢講」。但隨着農曆新年臨近，她感受到回家拜年的壓力，「打算找一個過年可以打工的短期工讀」，最少有借口不回家拜年，可惜仍未找到，令她大感頭痛。



大量網民安慰女生，表示「相信我，工作後會更懷念待業，整天遇到難相處同事和主管」、「幹嘛那麼焦慮，我去年6月裸辭到現在還在休息，親戚問你就回他『怎麼了嗎？還在休息啊， 還想再玩一下啊」，不要表現得畏畏縮縮…生活是你的，硬找一個不適合的工作壓力大的是你，慢慢來」。



樓主表示已失業2個月，雖然努力求職，但一沒有消息。（《和解在後》電視劇照）

不敢向家人透露失業 年關有壓力

樓主近日在「Dcard討論區」發文，大呻目前已失業2個月，「過年前真的真的真的好難找（工）」，求職後完全沒有回音，「沒有人知道，我自己也不敢講，這２個月都很怕被家人問起，都很隨意的帶過」。

惟農曆新年將至，樓主應要回家拜年，但她完全不知道如何應對，故打算「找一個過年可以打工的短期工讀」，那就有理由可以不回家拜年，「最起碼逃過最多親戚的時候」，但可惜是「好像也蠻多學生也都在做短期工讀，每個都跟我說已經招滿了」。

隨着農曆新年逼近，樓主有回家拜年的壓力。（《和解在後》電視劇照）

網民安慰︰調整好自己的心態

樓主詢廣大的網民「還在待業的你們，過年打算怎麼辦呢？」，許多網民留言指「如果短期沒有經濟困難，待業怎麼了嗎？好好休息」、「我也待業3個月了，無聊到炸，跑去投了便利商店的緊急職缺想說過年可以賺個外快，時間滿自由的」、「別怕，待業要調整好自己的心態」。

（threads）