50歲餐飲業打工仔遭即時解僱　合約只寫補償7日糧　網民質疑違法

打工仔獲聘簽署僱傭合約謹記了解清楚條款，免招損失！有50歲餐飲業打工仔於網上發文控訴，遭公司在無通知下即時解僱，他已入職差不多4年，徬徨無助下求助網民：「會有咩補償？」公司甚至一直以來都沒提供合約副本，他只依稀記得合約寫着「公司炒員工只係補償7日」。



樓主強調，上班從沒遲到、沒請過假，「日日正常返工，正常放工」，沒收過警告信，慨嘆落得此下場，「最慘多謝都冇句」。不少網民質疑僱主只補償「7日糧」涉違法，呼籲樓主盡快去勞工處討回公道。



有50歲餐飲業打工仔於網上發文控訴，遭公司在無通知下即時解僱，他已入職差不多4年，徬徨無助下求助網民：「會有咩補償？」（《食神》劇照）

該打工仔於facebook群組「裁員炒人消息關注組」發文求助：「50歲人，啱啱俾公司冇通知之下即時解僱，做咗差唔多4年，想請問正常情況下會有咩補償？」

突遭即日解僱！50歲打工仔：有咩補償？

樓主透露任職餐飲業，公司一直以來都沒提供合約副本，而他學歷不高，不太清楚法例，「當初諗住有份工做就唔理」，只依稀記得合約寫着「公司炒員工只係補償7日」，他擔心會被剝削解僱補償。

樓主強調，上班從沒遲到、沒請過假，「日日正常返工，正常放工」，沒收過警告信，慨嘆落得此下場，「最慘多謝都冇句」。（《阿媽有咗第二個》電影劇照）

僱傭合約不能凌駕法例 僱主須給僱員合約副本

網民指出，僱傭合約不能凌駕法例，「如果條款低過勞工條例，就要畀返條例所獲得嘅，合約嘅條款係冇效，唔跟法例可以報得勞工處」。根據香港法例第57章《僱傭條例》第70條，「僱傭合約的任何條款，如看來使本條例賦予僱員的任何權利、利益或保障終絕或減少，即屬無效」。

而根據《僱傭條例》第44條，「凡僱傭合約為書面合約，僱主須在該合約簽署後，或如該合約需經過生效程序，則在該程序完成後，立即向該人提供該合約副本1份」。

不少網民質疑僱主只補償「7日糧」涉違法，呼籲樓主盡快去勞工處討回公道。（資料圖片）

僱主炒人只給「7日糧」補償涉違法

網民質疑僱主只給「7日糧」補償同樣涉違反《僱傭條例》，僱員若根據連續性合約受僱不少於24個月，因裁員而遭解僱；或有固定期限的僱傭合約在期限屆滿後，因裁員的理由沒有續訂合約；或僱員遭停工，僱員便可享有遣散費補償。樓主於該公司已入職差不多4年，即已符合領取遣散費的條件，不應只獲「7日糧」補償。

取消強積金「對沖」安排於2025年5月1日生效，按樓主情況，其遣散費會以轉制日為界，分為轉制前及轉制後兩部分，轉制前部分仍可用僱主強積金強制性供款累算權益對沖，轉制後部分則不可對沖，總額上限為39萬元。

根據《僱傭條例》，僱主如無合理辯解而拖延支付遣散費給僱員，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款5萬元。

根據《僱傭條例》，僱主如無合理辯解而拖延支付遣散費給僱員，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款5萬元。（《超新丁伙頭兵》劇照）

網民質疑僱主避開給予做滿5年長期服務金

另有網民質疑僱主是否有意在僱員做滿5年前解僱，避開給予長期服務金，「睇準你未夠5年先嚟炒你」，甚至有苦主分享慘痛經歷，「我以前有份工做咗4年11個月，又係即日炒，差啲可以攞幾10萬MPF（強積金）出嚟使，可惜差1個月。最後，得1個月補償，仲要xk到說我，用Ref. Letter（推薦信）做交換，叫我唔補1個月，都CXS！」。

按《僱傭條例》，根據連續性合約受僱不少於5年，僱員並非基於因犯嚴重過失而遭即時解僱或因裁員而遭解僱；或有固定期限的僱傭合約，在合約期滿後不獲續約；或僱員在職期間死亡；或僱員因健康理由而辭職；或65歲或以上的僱員辭職，僱員便可領取長期服務金。

勞工處文件清楚列明領取遣散費及長期服務金的條件。（勞工處文件截圖）

（facebook群組「裁員炒人消息關注組」/ 勞工處）