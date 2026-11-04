小紅書熱議「一聽就是港人口頭禪」！潮語+廣告對白 1金句引共鳴
撰文：黎心宜
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單靠口頭禪便能區分是否香港本地人？有曾在加拿大留學的港男在社交平台發文，詢問網民哪些口頭禪一聽便能辨認對方是香港人，引來網民留言分享近年的熱門潮語，當中包括「0尊」、「Kam」、「你個嘢壞咗呀」等等，亦有人想起經典的廣告以及電影對白，「雞蛋六隻，糖呢就兩茶匙，仲有啲橙皮𠻹」、「難做嘅嘢咪唔好做囉」。
一聽便知是港人的口頭禪？
有加拿大海歸的港男在小紅書帳號以「哪些口頭禪一聽就是香港本地人？」為題發帖，引來網民熱烈討論。
網民分享網絡潮語：kai子
帖文引來許多港人紛紛留言80、90後，甚至近年00後的熱門潮語，「屈機」、「kai子」、「Siu4（笑死）」、「ching（師兄）」、「老best（老死）」、「Kam」、「大癲」、「0尊」、「咩玩法」，又分享曾經紅極一時的網絡潮文和金句，「壞過凱婷」、「你個嘢壞咗呀」。
重提經典廣告、電影對白
另有網民憶述過往香港經典的廣告以及電影對白：
「雞蛋六隻，糖呢就兩茶匙，仲有啲橙皮𠻹」
電影《恭喜八婆》經典對白 林雪：講英文啊
「講英文，我叫你講英文啊，香港人講英文啦」
「做唔到咪唔好做囉（原句：難做嘅嘢咪唔好做囉）」
「幫緊你幫緊你」
「你有壓力我有壓力」
「講呢啲」
但有人就覺得，其實毋須靠口頭禪來區分是否本地人，「外地人講粵語有口音，一聽就分得清」。
（小紅書）