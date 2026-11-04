小紅書熱議「一聽就是港人口頭禪」！潮語+廣告對白　1金句引共鳴

單靠口頭禪便能區分是否香港本地人？有曾在加拿大留學的港男在社交平台發文，詢問網民哪些口頭禪一聽便能辨認對方是香港人，引來網民留言分享近年的熱門潮語，當中包括「0尊」、「Kam」、「你個嘢壞咗呀」等等，亦有人想起經典的廣告以及電影對白，「雞蛋六隻，糖呢就兩茶匙，仲有啲橙皮𠻹」、「難做嘅嘢咪唔好做囉」。



有港男在小紅書發文，想了解有什麼口頭禪「一聽就知是香港人」。（示意圖／資料圖片）

一聽便知是港人的口頭禪？

有加拿大海歸的港男在小紅書帳號以「哪些口頭禪一聽就是香港本地人？」為題發帖，引來網民熱烈討論。

網民分享網絡潮語：kai子

帖文引來許多港人紛紛留言80、90後，甚至近年00後的熱門潮語，「屈機」、「kai子」、「Siu4（笑死）」、「ching（師兄）」、「老best（老死）」、「Kam」、「大癲」、「0尊」、「咩玩法」，又分享曾經紅極一時的網絡潮文和金句，「壞過凱婷」、「你個嘢壞咗呀」。

「壞過凱婷」為早年網絡潮文，有中一女學生指責另一位女同學不夠資格當壞學生，原因是她無法連續吸食兩支煙。（網上圖片）

重提經典廣告、電影對白

另有網民憶述過往香港經典的廣告以及電影對白：

「雞蛋六隻，糖呢就兩茶匙，仲有啲橙皮𠻹」



當年電視廣告對白深入民心。（截圖來自90年代回憶 (新版)@Facebook群組）

電影《恭喜八婆》經典對白 林雪：講英文啊

「講英文，我叫你講英文啊，香港人講英文啦」



「做唔到咪唔好做囉（原句：難做嘅嘢咪唔好做囉）」



源自於2006年「巴士阿叔事件」，事件中的大叔因講電話聲浪過大，被後排青年拍肩膀勸阻，因而情緒失控大聲斥責對方。（網上圖片）

「幫緊你幫緊你」



由王祖藍飾演的角色所說的經典台詞，後來在網絡上被廣泛二次創作。（《保持通話》電影劇照）

「你有壓力我有壓力」



「你有壓力，我有壓力」源自於2006年「巴士阿叔事件」，事件中的大叔因講電話聲浪過大，被後排青年拍肩膀勸阻，因而情緒失控大聲斥責對方。（網上圖片）

「講呢啲」



資深演員劉江在劇中露出滑稽表情，被網民截圖後製配上粗口或「講呢啲」字句，在高登討論區及各大社交平台爆紅。（網上圖片）

但有人就覺得，其實毋須靠口頭禪來區分是否本地人，「外地人講粵語有口音，一聽就分得清」。

（小紅書）