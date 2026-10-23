遊港改觀！內地女平反「香港6大刻板印象」　但被1問題氣死惹共鳴

【香港旅遊／注意事項／避雷】香港一向被視為物價貴、地方細小，但對於遊客來說真實情況如何呢？有來自江西的內地女子於小紅書發布影片，講述來香港2天「真實感受」，包括衣、食、住、行及文化消費，為香港「天價消費」、「房間細小」、「歧視內地人」等6大刻板印象「平反」，直指「我發現自己都已經快要愛上這座城市了」。



不過她同時提到因在香港使用電話卡遇到困難「氣得半死」，提醒來香港前必須做好「攻略」，引來香港及內地網民「共鳴」。



香港一向被視為物價貴、地方細小，但對於遊客來說真實情況如何呢？（資料圖片）

遊港改觀！內地女平反香港6大刻板印象：快要愛上這座城市了

「說一下這兩天在香港的真實感受」。該內地女子於小紅書發布影片，講述近日與女兒來香港「真實感受」，包括衣、食、住、行及文化消費，為「天價消費」、「食物質素」、「地方細小」、「交通問題」、「歧視內地人」及「語言溝通」等固有印象逐一「平反」。

該內地女子講述來香港「真實感受」，為「天價消費」、「食物質素」、「地方細小」、「交通問題」、「歧視內地人」及「語言溝通」等固有印象逐一「平反」。（小紅書）

1）香港物價貴「天價消費」？

該內地女表示，大多數人對香港的消費還停留在「天價消費」，她的「真實感受」是「（香港）就是比內地貴，但是又沒有說貴到離譜的那種」。她舉例，「像大部份超市的那些生鮮零食，它（香港）的價格都會在我們內地的雙倍以上。酒店樓下7-Eleven買的咖啡、礦泉水和牛奶三件套，30塊錢，折合（人民幣）26；太古廣場的一家粵餐廳。啊，這個確實有點貴了啊，一碗拉麵208，三片三文魚80，兩個壽司50，一共387，折合成人民幣327」。

該內地女表示，「（香港）就是比內地貴，但是又沒有說貴到離譜的那種」。（小紅書）

惟樓主亦提到，部份情況下在香港購物比在內地購物便宜，「在太古廣場旁邊啊，買了一件風衣，呃一條褲子，然後加一個帽子，總共是6770，折合成人民幣5700，相當於就打了八折。你要知道這品牌在國內，它是沒有一分錢折扣的，省下了1000多，我覺得省的都是賺的啊」。

該內地女表示，「（香港）就是比內地貴，但是又沒有說貴到離譜的那種」。（小紅書）

2）香港食物質素及安全？

樓主認為香港美食「確實是好吃」，「無論是二、三十元一碗的麵，還是200多一碗的麵，哇，它的賣相都非常的好看，而且給人的感覺哈，就是非常的安心安全踏實，反正我是一點也不用擔心說是地溝油啊或者是預製菜啊。因為在香港啊，食品安全大於天」。

3）香港地方、房間細小？

樓主直言「香港的房間是真的小啊」，但應有盡有，「香港700多一晚的標間（酒店標準房間），雙床都是0.9米，內地一般是1.5米的床。雖說房間有點小吧，但是好在麻雀雖小，五臟俱全」。她亦提到香港酒店質素問題，「很多人都說，香港1000以下的酒店都是臭的。我覺得還好。就是我住這個酒店啊，我覺得是沒有什麼異味的。衛生標準基本上可以對標我們內地的漢庭（連鎖酒店）」。

樓主直言「香港的房間是真的小啊」，但應有盡有。（小紅書）

樓主直言「香港的房間是真的小啊」，但應有盡有。（小紅書）

4）香港語言溝通問題？

樓主指出，來香港完全不用擔心出現溝通障礙，「姐妹們我跟你們說，在香港這邊，無論是地鐵的工作人員、的士司機、便利店收銀員、餐廳服務生，既會粵語又會普通話，溝通起來真的是毫無障礙」。

5）香港交通問題？

樓主認為香港交通便利，「南昌有直達香港九龍的高鐵，票價500多，四、五個小時就到了，還是挺方便的。香港的地鐵又乾淨又安靜又便宜，基本上一站就是4.9港幣，折合成人民幣4.14」。她亦提醒，「在香港千萬不要在地鐵上喝水吃東西。你要是被工作人員看到啊，一次就是2,000（港元罰款）」。

樓主認為香港交通便利。（小紅書）

6）香港人歧視內地人？

樓主說，在香港完全不用擔心「歧視內地人」問題，「我發現啊，在香港，他們對說普通話的內地人真的非常友好。無論你是去購物啊，還是是說去問路，他們都會很熱情很熱心，態度非常的友好」，直指「所以我在香港的話待了兩天啊，我發現自己都已經快要愛上這座城市了。啊真希望要是我女兒以後有機會留在香港，我就可以多去一下香港跑幾趟了」。

樓主說，在香港完全不用擔心「歧視內地人」問題。（小紅書）

但有1問題「氣得半死」：香港是會懲罰每一個不做攻略的人

不過樓主同時提及在香港通訊問題，提醒有意來香港旅遊的人，要在入境港之前在支付寶買好「境外流量包」，以免像她女兒一樣「氣得半死」，「女兒的手機我就想着說，等到了香港之後再買。結果高鐵一入境，女兒的手機就沒有網了。然後我就用我的手機去給她下單買，然後要收一個短信驗證碼。那手機都沒有網了，短信收不到了。所以就沒有辦法購買成功。在酒店樓下便利店買了電話卡。結果我折騰了半天也沒有操作成功，把我女兒都氣得半死」，最終她們要走路到電訊公司處理，感嘆「腿都斷了」，「果然香港是會懲罰每一個不做攻略的人」。

不過樓主同時提及在香港通訊問題，提醒有意來香港旅遊的人，要在入境港之前在支付寶買好「境外流量包」。（小紅書）

不過樓主同時提及在香港通訊問題，提醒有意來香港旅遊的人，要在入境港之前在支付寶買好「境外流量包」。（小紅書）

兩地網民熱議 提醒來香港前「做一下功課」

帖文引來香港及內地網民熱議：

「香港人相對來說還是比較禮貌的」



「香港的個人所得比內地高很多，所以消費高應該也是正常的」



「在中環那些高級地方吃當然貴啦，本地人除了有錢的，普通市民也不會去光顧的。下次到旺角、深水埗、荃灣吃，便宜很多，味道也不差多少」



「香港也有便宜的，只是要排隊還有要吃得快，歡迎你下次來時做一下功課，吃一些地道食物」



帖文引來兩地網民熱議，提醒來香港前「做一下功課」。（資料圖片）

不過也有網民表示對香港印象不好，惹來爭辯：

「10幾年前去過一次，真的對香港一點好感都沒，所以就沒再去過了」。



「不值得一提的地方」



「很多人是抱着窮遊的心態去的，又只會跟着那些所謂攻略去暴走打卡，體驗當然不好」

