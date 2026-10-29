出生香港算抽中SSR籤？　網民激辯高薪低稅與壓力：生存易生活難

如果人生可以重新抽籤，出生在香港究竟算幸運還是不幸？香港擁有完善的基礎設施、教育機會及相對優厚的收入條件，卻同時面對激烈競爭、昂貴樓價及沉重生活壓力。近日有網民在連登討論區發文，質疑香港人雖然衣食無憂，童年卻離不開補習和比較，究竟算不算抽中人生「好籤」？帖文引起網民熱議，有人認為香港已是全球少數的「天堂模式」，亦有人指出，香港最大的矛盾正是「生存容易，生活困難」，更有網民以一句話道出幸運與幸福的分別。



出生香港是否等於贏在起跑線？有網民認為，家庭背景及個人際遇，比出生地更能影響人生發展。（《年少日記》劇照）

有連登網民以「其實出生喺香港係好彩定唔好彩」為題發文，指出香港一般家庭基本生活有所保障，孩子亦有接受教育的機會，相比全球不少地區，物質條件已算不俗。他指出，「快樂指數好低，童年都充滿着比較同補習」，認為物質富足並不等於生活快樂。

樓主又提到北歐等長期在全球幸福排名中名列前茅的國家，認為出生地對人生際遇有重大影響，直言香港雖然未必稱得上最理想，但至少保障了基本生活水平，總結是「香港的確保咗個底，比上不足，比下有餘」。

問題引來網民從收入、教育、移民以至生活壓力等不同角度討論：

以80億人口黎計，出世係香港既700萬人算好幸運，世界級嘅免費教育，港大中大科大理大城大基本上出到去都有人識唔係野雞。



我覺得算係咁，收入高、儲蓄高，唔想做可以返大陸FIRE。



比好多人好彩但又未去到好好咁囉。



香港係天堂easy mode, 條件又好選擇又多。



老實講，成個亞洲，係得新加坡真係好過香港，計返總人口比例，香港已經係ss tier。



叫你睇下啲賓印非，你咪又係話同第三世界比無意思，問嚟都多餘，一有比較嘅心就輸左。



有網民認為香港高薪低稅，能夠提供累積財富的機會，但亦有人感慨工作壓力沉重。（《逆流大叔》劇照）

亦有人從日常生活出發，指出香港有穩定的水電供應、完善基建及不同就業選擇：

開水有水飲開電制有電用。



香港無天災。



香港經濟發達，卻仍有市民面對貧窮及住屋困難，繁榮背後的生活差距引起關注。（《麥路人》劇照）

另有曾在海外生活的網民表示，「其實去過外國住，硬件上好多嘢反而比唔上香港，但住耐咗又會覺好舒服」，感慨「香港永遠係大壓力」，反映生活便利程度與個人幸福感未必成正比。有人則認為，香港人的優勢是選擇相對較多，「香港人算進可攻退可守」，可以選擇留港工作、到內地尋求較低生活成本，或在具備條件下移民海外。

有網民一語中的，指「香港出世係（生活）難度好高，但（生存）一啲都唔難」，認為香港有一定的社會保障及公共服務，惟要追求舒適生活、理想居所及工作與生活平衡，卻並不容易。有留言直言，「比好多人好彩但又未去到好好咁囉」，指出即使同樣在香港出生，不同家庭的經濟條件亦可能造成巨大差異，「你出世住山頂同深水埗都差好遠」。

香港擁有完善基建及豐富就業機會，惟高昂生活成本與工作壓力，令不少市民難以喘息。（《窄路微塵》劇照）

有錢等於幸福？網民反問：賺錢最終為了什麼

在眾多討論中，有網民將問題帶回「幸福」的定義，直言「睇你追求既係咩」，認為如果追求金錢及物質生活，香港具備一定優勢，但若追求的是快樂、空間及精神上的滿足，答案卻可能完全不同。

該網民更反問，「諗一諗錢嘅目的係為咗乜嘢」，質疑在不斷追求收入、事業及更好生活的過程中，人們是否反而忘記了賺錢的初衷。但亦有其他人反駁，認為能夠在金錢與快樂之間作出選擇，本身已是一種幸運，因為部分人每天仍需為基本生活奔波，未必有餘裕思考如何追求幸福。

有網民形容香港「生存容易，生活困難」，認為維持基本生活不難，追求理想人生卻充滿挑戰。（《窄路微塵》劇照）

世界快樂報告香港排名90位 冰冷數據下的集體焦慮

當網上輿論還在為「好籤與爛籤」爭論不休，權威機構的調查卻給出了一個極度壓抑的答案。

香港人的快樂，正在急速流失。根據聯合國發布的2026年《世界快樂報告》，在147個國家及地區中，香港的排名跌至第90位，甚至低於中國大陸的第65名。相比之下，芬蘭則連續第九年蟬聯榜首。

本地數據同樣令人窒息。由和富社會企業旗下平台「香港開心D」於2026年10月公布的最新調查顯示，香港整體開心指數微跌至5.87分（滿分10分）。受訪者中超過四成人呈中度至嚴重抑鬱症狀，其中未婚的Y世代最不開心，人生滿意度，以至對住屋狀況、整體經濟環境的滿意度均低於已婚同齡者。

一座城市擁有全球頂尖的基建與稅制，卻有近半數人長期徘徊在抑鬱邊緣。面對高企的物價與望塵莫及的樓價，網民那句「生存易生活難」的慨嘆，成了多數香港打工仔每天必須咽下的寫照。

（連登討論區）