2歲女兒罹重病　慈父絕望挖墓陪躺「預習死亡」　9年後竟奇蹟康復

一名父親為了讓重病女兒提前適應死亡，竟親手挖好墓穴，還陪著年僅2歲的女兒躺在裡面玩耍。這段令人鼻酸的故事，近日再度引發內地網友關注。當年罹患重度地中海型貧血（Thalassemia）、讓全家陷入絕望的女童，如今已成功接受治療，健康長大，當年挖出的墓穴也已填平，改種向日葵，成為家人口中的「幸運花園」。



女兒患重度地中海型貧血 治療耗盡積蓄

這名女童名叫張芯蕾，來自四川省內江市，出生約2個月便被診斷出患有重度地中海型貧血。這是一種遺傳性血液疾病，患者可能因血紅素不足而出現嚴重貧血，重症者往往需要定期輸血，病情也可能引發器官併發症。

一名父親為了讓重病女兒提前適應死亡，竟親手挖好墓穴，還陪著年僅2歲的女兒躺在裡面玩耍。（微博@梨視頻影片截圖）

慈父絕望挖墳陪躺 讓女兒提前適應死亡：

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當年張芯蕾的家庭經濟並不寬裕，父親張利勇在玻璃工廠工作，每月收入約2500元人民幣。然而，為了替女兒治療，家中兩年來已花費超過14萬元人民幣，幾乎耗盡所有積蓄，親友能借的錢也都借遍，醫療費用成為沉重負擔。

為讓女兒不怕死亡 親手挖墳「陪玩」

眼看女兒病情需要持續治療，卻無力再負擔，張利勇在2017年6月於自家土地挖出一座墓穴，甚至帶著女兒進入墓中躺著、玩耍。他當時的想法是，如果女兒最終無法戰勝病魔，希望她能先熟悉墓穴，面對死亡時不至於感到恐懼。

這個舉動曝光後，在內地網路引發兩極反應。有人同情父母走投無路的處境，也有人質疑讓年幼孩子接觸墓穴，恐怕對心理造成傷害，甚至批評父親的做法不妥。

女兒康復近況曝光 溫暖結局惹人鼻酸：

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不過，事件受到廣泛關注後，也為這個家庭帶來轉機。各界捐款陸續湧入，讓女童得以繼續接受治療。2017年8月，張芯蕾的妹妹出生，家人保存妹妹的臍帶血，之後張芯蕾接受約8小時的臍帶血幹細胞移植手術。

幹細胞移植迎新生 墓地變向日葵花園

經過治療與漫長復原，張芯蕾的血液檢查逐漸恢復正常，也不再需要每月輸血。如今她已成長為小學生，喜歡畫畫、跳舞，學業表現也不錯，近期健康檢查結果良好。

父母後來將當年的墓穴填平，並在原地種下向日葵，將曾經象徵絕望的地方改造成花園。從當年陪女兒在墓中等待死亡，到如今看著她健康長大，這段經歷也讓不少網友感嘆，當年的一線希望，最終真的迎來了新生。

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