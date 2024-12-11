父親意外過世　婚禮上演「奇蹟一幕」　新娘當場淚崩：他真的來了

結婚是人生大事，新人開心宴請親朋好友出席婚禮，但最重要的仍是父母的祝福。內地有一位新娘在婚禮中流露出遺憾的憂傷神情，原來是她的父親在3年前因意外過世，無法見證她的婚禮。沒想到當天一個奇景，讓新娘當場淚崩，大呼：「我的爸爸來了，他真的來了。」



綜合內媒報到，遼寧省瀋陽市的一對新人舉辦婚禮，但新娘卻始終流露出憂傷的神情，因為3年前父親過世，原本父女倆約定一起牽手走紅毯，將她交付給疼愛她的老公，成為她心中的遺憾。沒想到就在婚禮進行到一半，會場突然飛來一隻橘棕色的蝴蝶，先是停留在新娘的肩膀上，新娘驚訝地張開嘴巴，隨後眼淚奪眶而出，因為她認為，已逝的父親「幻化成蝶」飛來參加自己的婚禮。

蝴蝶在新娘肩旁久久沒有離去。（微博影片截圖）

久久沒有離去 還飛到新娘眼角如欲幫她拭淚（點圖放大瀏覽）：

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不過最神奇的不只這一幕，這隻蝴蝶隨後又飛到新娘的眼角，似乎是想幫新娘拭去她潸落下的淚水，這樣的奇景就連一旁的新郎都睜大了眼睛，難以置信。

由於婚禮當天氣溫驟降僅零下幾度，天氣相當寒冷，蝴蝶不可能在這樣的天氣中活動。讓新娘感動不已，忍不住感嘆：

真的想不到這種戲劇性的事會發生在我身上，我的爸爸來了，他真的來了。

新娘也向在天上的爸爸喊話：

爸爸，女兒知道是你，我有很多話想對你說。你答應我的事沒有食言，我也會有一個像你一樣愛我的男人。

網民到這一幕被深深打動，留言表示：

「希望我的爺爺也能變成蝴蝶，來到我身邊」

「看哭了，我也好想我的爸爸，希望他能像這隻蝴蝶一樣回來看看我。」



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