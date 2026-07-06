男子捨身救童被斷定終身癱瘓昏迷　妻子堅持咬腳趾4年竟奇蹟喚醒

河南開封市男子趙進前6年多前捨身救下3歲男童，導致自己重傷癱瘓變成植物人，但妻子宋美不離不棄，多年來陪伴丈夫復康，並堅持「咬丈夫腳趾」刺激神經恢復，最終丈夫竟奇蹟般甦醒，感動無數人。



捨身救3歲童 男子慘變植物人

綜合內媒報導，2019年10月13日上午8時許，河南開封市一名3歲男童，獨自爬上6米高的廢棄舊倉庫屋頂，結果一隻腳踩破早已脆化的石棉瓦，整個人半懸空中。

趙進前捨身救童，自己卻重傷癱瘓。（微博@大河報）

妻子宋美偶然間發現咬腳趾能讓丈夫產生反應，沒想到真的喚醒了丈夫：

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當時，宋美注意到男童，並大聲呼救，趙進前聽聞便立刻爬上屋頂救援，結果就在他抓住男童時，男童疑似因害怕掙扎，結果屋頂瞬間坍塌，兩人雙雙從高處墜落。

墜落前，趙進前緊緊抱住男童，用自己的身體保護孩子，導致自己頭部重摔，當場昏迷。送醫搶救時，他曾短暫甦醒，僅問了一句「孩子沒事兒吧？」便再次陷入昏迷。

檢查發現，趙進前有重度開放性顱腦損傷、顱內大出血、多發顱骨骨折，伴隨頸椎與肋骨骨折、肺部損傷，醫生曾說，他將終身癱瘓昏迷。

愛妻相守伴復康 咬腳趾助甦醒

當時，醫生曾建議刺激手腳有助於神經恢復，宋美在一次偶然中，發現咬腳趾竟能讓丈夫產生些微反應，便堅持咬了多年。

她曾表示：

為了他我要堅持，我什麼也不想，只要他能活下來，我只希望回家的時候，家裡的燈是亮的，翻身的時候旁邊有他。不管他變成什麼樣我都接受，他是個好人。

沒想到在妻子24小時不離不棄的照顧下，奇蹟竟真的發生。2021年3月，趙進前恢復基礎言語能力，並於2024年甦醒，恢復部分行動與交流能力，能聽懂人聲、寫字、抬手回應，也能在輔助下短暫站立，甚至能吃力對妻子說出「我愛你」。

而趙進前如英雄般救人的行為，也讓他在2019年12月獲評為「中國好人榜」的「見義勇為好人」，並於2022年7月，獲頒「全國見義勇為模範」稱號。

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